  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Belçika'da 'Sömürgeci Kral 2. Leopold'un heykelleri kaldırılsın' kampanyası

Belçika'nın sömürgeci Kralı 2. Leopold’un ülkedeki heykellerinin kaldırılması için başlatılan imza kampanyasına yaklaşık 55 bin kişi katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 07:14:00 -
Belçika'da 'Sömürgeci Kral 2. Leopold'un heykelleri kaldırılsın' kampanyası

Uluslararası kampanya sitesi "Change.org"da imzaya açılan dilekçede, "Haziran sonuna kadar Kral 2. Leopold'un büst ve heykellerinin kaldırılması" çağrısında bulunuldu.

Kongo'nun, Belçika'nın sömürgesi olduğu dönemde görevde olan Kral 2. Leopold'un heykellerinin sokaklardan kaldırılması için başlatılan imza kampanyasına şu ana kadar yaklaşık 55 bin kişi destek verdi.

Kampanyanın bitiş tarihi olarak Kongo'nun bağımsızlık günü olan 30 Haziran belirlendi.

2. Leopold heykeli ateşe verilmişti

Önceki günlerde, Belçika'nın Gent kentindeki 2. Leopold büstü kırmızıya boyanarak ABD’de polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren siyahi George Floyd'a atıfla "Nefes alamıyorum" cümlesi yazılmıştı.

Anvers kentindeki 2. Leopold heykeli de ateşe verilmişti.

Tarihçiler, 1800'lü yılların sonunda Kral 2. Leopold'un sömürgeci rejiminde milyonlarca Kongolunun yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Kral 2. Leopold, aynı zamanda Kongo'dan "köle" olarak getirdiği insanları, Belçika’daki hayvanat bahçelerinde "teşhir etmesiyle" biliniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı