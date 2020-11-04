Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı aylar sonra ilk kez düşüşte

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yaz sonundan beri artışta olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ilk kez düşüş gösterdi.

Her 100 bin kişiye düşen vaka sayısı bakımından 1774 ile Avrupa'da en vahim durumda bulunan Belçika'da, 25-31 Ekim haftasında günlük ortalama vaka sayısı bir önceki haftaya göre ağustos sonundan beri ilk kez yüzde 4 düşerek 14 bin 235 oldu.

Tatil sezonunun bitimi ve okulların açılmasıyla ülkedeki vaka sayıları artmaya başlamış, ekim başında artış çok hızlanınca hükümet sokağa çıkma kısıtlaması ve mağazalar, restoran, kafe, bar gibi yerlerin kapatılması gibi önlemlere başvurmuştu.

Ortalama vaka sayısının ilk kez düşmesine rağmen hastaneye yatırılan kişilerin ve hayatını kaybeden hastaların sayısında artış görülüyor.

Hastanelerde Kovid-19 tedavisi gören kişi sayısı bahardaki ilk dalgayı geçerek 7 bin 485'e yükseldi. Hastaların 1351'i yoğun bakımda tedavi görüyor. Belçika genelinde 2 bin civarında yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Bazı hastanelerde doluluk oranları da çok yükseldi. Başkent Brüksel'de yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğu, bazı hastaların başka şehirlere gönderildiği belirtildi.

Liege kentinde ise hastanelere yardım için ordu harekete geçti. Bazı hastanelerdeki sağlık personeline yardım etmeleri amacıyla ordu personeli, bu hastanelere gönderildi. Liege'den 3 Kovid-19 hastası, helikopterle tedavi için Almanya'ya sevk edildi.

Belçika'da bugüne kadar salgından 12 bin 126 kişi hayatını kaybetti. Son dönemde günlük ortalama 136 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.







