  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Belçika'da Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor
Aktüel

Belçika'da Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:52:58 -
Belçika'da Kovid-19 hastalarının sayısı artıyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının günlük ortalaması 588'e yükseldi.

Haftalık verilerin günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Sağlık Ensitüsünün paylaştığı bilgiye göre, 2-8 Eylül haftasında yeni Kovid-19 hasta sayısının günlük ortalaması bir önceki haftaya göre yüzde 29 artarak 588 oldu.

Böylece ağustosta düşmeye başlayan ancak tatil sezonunun bitimiyle yeniden artışa geçen vaka sayılarındaki yükseliş son 7 günde devam etmiş oldu. Yine aynı dönemde günlük ortalama 23 bin 760 test yapıldı.

Son vakalarla birlikte ülke genelinde bugüne kadar virüs tespit edilenlerin sayısı 91 bin 537'ye çıktı.

Belçika'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 9 bin 919 olarak kaydedildi.

Ülke genelindeki hastanelerde şu anda 254 kişi Kovid-19 nedeniyle tedavi görürken, bunların 67'si yoğun bakımda bulunuyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’
Gündem

Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’

Solak Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a sorular sordu. Başbuğ, ‘Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunu..
CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...
Gündem

CHP'li Selin Sayek Böke'den tehdit: İktidara gelirsek...

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, iktidara gelmeleri durumunda bazı özel şirketlere müzakere edilmeden el koyacaklarını söyledi. ..
Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı
Gündem

Akdeniz'de sıcak anlar! Türk F-16 savaş uçakları havalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatında F-16 s..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı