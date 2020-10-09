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Aktüel Belçika'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 3 bine yaklaştı
Aktüel

Belçika'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 3 bine yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-10-09 13:06:39 -
Belçika'da günlük Kovid-19 vakası sayısı 3 bine yaklaştı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalananların sayısının günlük ortalaması 2 bin 915'e yükseldi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 30 Eylül-6 Ekim haftasında günlük vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 72 artarak 2 bin 915 oldu.

Salgındaki yayılmanın hızlandığı 11,4 milyon nüfuslu ülkede, bugüne kadar yapılan 3,5 milyon testin 143 bin 596'sı pozitif çıktı. Kovid-19 nedeniyle 10 bin 126 kişi hayatını kaybetti.

Hastanelerde ise şu anda 110 kişi tedavi görüyor, bu kişilerin 213'ü yoğun bakımda tutuluyor.

Belçika'da yazın bitmesiyle artmaya başlayan vaka sayıları üzerine federal hükümet ve yerel hükümetler yeni önlemler almıştı. Bunlar arasında virüsün en fazla yayıldığı başkent Brüksel'de barlar ve kafelerin bir ay boyunca kapatılması da bulunuyordu.

Belçika Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Brüksel'in Madrid ve Paris'ten sonra salgından en fazla etkilenen Avrupa başkenti olduğunu açıklamıştı.

Okullarda eğitimin devam ettiği ülkede, yüksek öğretim kurumlarındaki durum da üniversitelerin temsilcileriyle değerlendirildi. Bunun sonucunda kapalı yerlerde maske kullanılması, sosyal mesafenin korunması gibi koşullarla eğitimin devamına karar verildi.


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