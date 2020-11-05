Belçika'da 11,5 ton kokain ele geçirildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika'nın Anvers Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11,5 ton kokain ele geçirildi.

Belçika Federal Savcılığı, Güney Amerika ülkesi Guyana'dan Anvers Limanı'na gelen bir gemide polis ve gümrük memurları tarafından yapılan incelemede, içeriği hurda metal olarak bildirilen 5 konteynırda 11,5 ton kokain bulunduğunu açıkladı.

Açıklamada, uyuşturucunun deniz aşırı operasyonla ele geçirilen en büyük miktarda kokain olduğu kaydedildi.

Uyuşturucunun, eylülde Belçika'da gerçekleştirilen ve emekli üst düzey bir emniyet yetkilisinin de yakalandığı organize suç örgütüyle bağlantılı olduğuna işaret edilen açıklamada, operasyonlar kapsamında liman yöneticisi, avukat ve 3 polis memurunun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.