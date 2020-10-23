Belçika yeni Kovid-19 önlemleri alıyor

BRÜKSEL (AA) - Belçika hükümeti, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle yeni önlemler açıkladı. Ülkede bahar aylarındaki gibi "tam kapanma" olmayacak ancak eğitim, kültür, spor gibi alanlarda bazı kısıtlamalara gidilecek.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, dün gece geç saatlere kadar devam eden İstişare Komitesi toplantısında ilk etapta 19 Kasım'a kadar uygulanacak kararları açıkladı. "Zor haftalar, belki aylar bizi bekliyor." diyen de Croo, Belçikalılardan "ulusal dayanışma" göstermelerini istedi.

De Croo ve bölgesel hükümetlerin yetkililerinin duyurduğu yeni kararlara göre, amatör spor müsabakaları yapılmayacak, profesyonel spor karşılaşmalarında stadyumlara seyirci alınmayacak. Daha önce ise kısıtlı sayıda seyirci alınıyordu. 18 yaş altı müsabakalar ise devam edecek. Ayrıca sporcular ve takımlar açık havada idman yapabilecek.

Kültürel etkinlikler devam edecek ancak topluluk sayısı en fazla 200 olacak ve katılımcılar arasında 1,5 metre mesafe sağlanması şart koşulacak.

Eğlence parkları kapatılacak. Hayvanat bahçeleri açık kalacak ancak kapalı alanlara ziyaretçi alınmayacak.

Anaokulları, ilkokullar ve ortaokul ile liselerde eğitim devam edecek. Yüksek öğretimde ise sınıflarda kapasitenin yüzde 20'si kadar öğrenci maske takarak bulunabilecek. Birinci sınıftaki öğrenciler için bu oran yüzde 50 olacak.

- Günlük vaka 10 binin üzerinde

Belçika'da Kovid-19 vakalarında son haftalarda büyük artış görüldü. Haftalık sayıların günlük ortalamasının duyurulduğu ülkede yeni vaka sayısı ortalama 10 bini aştı. 13-19 Ekim haftasında ortalama günlük yeni vaka sayısı önceki haftaya göre yüzde 69 artarak 10 bin 453 oldu.

11,4 milyon nüfuslu ülkede bugüne kadar 270 bin 132 kişi virüse yakalandı, bu kişilerin 10 bin 588'i hayatını kaybetti.

Hastanelerde de doluluk artıyor. Belçika genelindeki hastanelerde 3 bin 649 kişi Kovid-19 tedavisi görüyor. Bu kişilerin 573'ü yoğun bakımda tutuluyor. Ülkedeki yoğun bakım yatak sayısının 2 bin civarında olduğu belirtildi.

Hasta sayısındaki artış üzerine yoğun bakımların yarısının Kovid-19 hastaları için ayrılması kararlaştırılmıştı. Ayrıca hastanelere acil olmayan ameliyatlar ve tedavilerin 4 hafta boyunca ertelenmesi talimatı verilmişti.

Ülkede durumun giderek kötüleşmesi üzerine, hükümet geçen hafta yeni tedbirler açıklamıştı. Bunlar arasında restoranlar, barlar ve kafelerin 1 ay boyunca kapatılması, gece yarısından sabah 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması, mümkün olan iş kollarında evden çalışma zorunluluğu gibi uygulamalar yer almıştı.