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Belçika ve Lüksemburg’dan, Victor Orban’ın EPP grubundan çıkarılması isteği

Belçika ve Lüksemburg, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa Halk Partisi Birliği’den (EPP) çıkarılmasını istedi.

01 Mart 2019 Cuma 15:15
Belçika ve Lüksemburg’dan, Victor Orban’ın EPP grubundan çıkarılması isteği

Belçika ve Lüksemburg, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa Halk Partisi Birliği’den (EPP) çıkarılmasını istedi.


Belçika ve Lüksemburg Hristiyan Demokrat Partileri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Avrupa Parlamentosu’nda merkez sağ partilerin yer aldığı Avrupa Halk Partisi Birliği (EPP) Grubundan çıkarılmasını istedi. Lüksemburg ve iki Belçika üye partisi EPP başkanlığına yazarak, Macaristan liderinin EPP değerleriyle çelişkili bir biçimde hareket ettiğini bu yüzden Orban’ın Fidesz Partisi’nin gruptan çıkarılmasını belirtti.


Belçika’nın Frankofon Demokrat Hümanist Merkez Partisi Lideri Maxime Prevot yaptığı açıklamada, "Orban’ın aşırılıkları kabul edilebilir değil ve artık desteklenmiyor" dedi.


Orban, göç konusunda çok gevşek davrandığı için EPP üyesi ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’a karşı bir kampanya başlatmış, Juncker’i, denetlenemeyen bir göç için AB sınırlarını açmakla suçlamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 15:15
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