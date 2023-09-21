Belçika polisi 27 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı! 'Maç bitene kadar bırakmayacağız'

Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş deplasmanda Belçika temsilcisi Club Brugge'le karşılaşıyor.

Maçta ilk yarı sona ererken, Belçika polisinin maç öncesinde 27 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldığı öğrenildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Brugge kentindeki Jan Breydel Stadyumu’nda oynanacak maçın “yüksek risk” taşıdığını belirten Belçika polisi, geniş güvenlik önlemleri aldı.

Polis sözcüsü Lien De Poorter, taraftarların bir araya gelerek alışveriş caddelerinden stadyuma doğru yürüme olasılığı bulunduğunu belirterek civardaki iş yerlerine erkenden kapanma çağrısı yaptı. Öğle saatlerinden itibaren kent merkezi ile stadyumda cam şişe ve bardakta içecek yasağı uygulanmaya başlandı. Polis taraftarların sadece merkez tren istasyonu civarında toplanmasına izin verdi.

'Maç bitene kadar gözaltında kalacaklar'

Beşiktaş taraftarları, saat 17:00’den itibaren otobüslerle stadyuma hareket etmeye başladı. Bu sırada kontrolleri arttıran polis, 27 Beşiktaş taraftarını gözaltına aldı. Polis, taraftarların bir kısmının biletsiz olduğu için, diğer taraftarların da yasak olan Bengal havai fişekleri ve sis bombaları taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

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Beşiktaş taraftarlarının, maç bitimine kadar gözaltında kalacağı belirtildi.