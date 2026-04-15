Belçika Merkez Bankası'na Türk imzası: Korkmazer zirveye yürüyor
Gündem

Belçika Merkez Bankası’na Türk imzası: Korkmazer zirveye yürüyor

Belçika Merkez Bankası’na Türk imzası: Korkmazer zirveye yürüyor

Belçika Merkez Bankası Direktörlüğü için Türk kökenli hukukçu Filiz Korkmazer aday gösterildi; resmi sürecin tamamlanmasının ardından göreve gelmesi bekleniyor.

Belçika’nın Flaman Bölgesi siyasi partilerinden Hristiyan demokrat parti (CD&V), Merkez Bankası direktörlüğü görevi için hukukçu Filiz Korkmazer’i aday gösterdi. Görevden ayrılan eski Bakan Steven Vanackere’in yerine geçmesi beklenen Korkmazer’in adaylığı parti tarafından doğrulandı. CD&V partisi tarafından yapılan açıklamada, Korkmazer’in hem finans hem de ekonomi alanında güçlü bir uzmanlığa sahip olduğu, ayrıca federal düzeyde üst düzey kabine deneyimi bulunduğu vurgulandı. Parti Başkanı Sammy Mahdi, Korkmazer’in finansal kurumların işleyişini ve ülke ekonomisini çok iyi bilen, teknik kapasitesi yüksek bir isim olduğunu belirtti.

Parti yönetimi, Merkez Bankası gibi kritik kurumlarda yetkin kadınların daha fazla temsil edilmesinin önemine dikkat çekerek, Korkmazer’in adaylığının bu açıdan da değer taşıdığını belirtti. Parti, Korkmazer’in hem teknik uzmanlığı hem de kamu maliyesi ve finansal düzenleme alanındaki deneyimiyle kuruma önemli katkılar sağlayacağı görüşünde olduğunu bildirdi.

Görevden ayrılan eski bakan Steven Vanackere ise uzun yıllar federal siyasette bakanlık ve başbakan yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2018’de Merkez Bankası yönetimine geçmişti. Vanackere’in ayrılmasıyla boşalan direktörlük koltuğunun, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından Korkmazer’e geçmesi bekleniyor.

Söz konusu atama, Belçika Merkez Bankası’nın yönetim yapısında hem siyasi hem de kurumsal açıdan yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Filiz Korkmazer kimdir?

Belçika'nın Flaman bölgesi şehirlerinden Aalst doğumlu ve Türk kökenli olan Korkmazer, Paris ve Gent Üniversitelerinde hukuk eğitimi aldı. Kariyerine Devlet Borç Ajansı’nda hukuk uzmanı olarak başlayan Korkmazer, daha sonra CD&V’li bakanlar Koen Geens ve Vincent Van Peteghem’in kabinelerinde önemli görevler üstlendi. Ekonomik hukuk reformlarında ve 2023’te büyük ilgi gören devlet tahvili kampanyasında kilit rol oynadığı ifade ediliyor. Korkmazer hâlihazırda Federal Kamu Hizmeti Maliye Bakanlığı bünyesinde görev yapıyordu.

