  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Başsavcılıktan Timur Savcı açıklaması: Uyuşturucu testi için Adli Tıp'a gönderildi

"Terörsüz Türkiye" için kritik karar: Milli Dayanışma Komisyonu'na 2 ay ek süre!

Uzak Doğu'dan Suriye'ye dev destek: Japonya 15 yıl sonra geri döndü!

Başkan Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile görüştü

Türk askeri heyetinden Libya'ya taziye mesajı: Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’ndan duygusal veda!

Bahçeli'den taziye ve dikkat çeken mesaj: Kazanın zamanlaması hem üzücü hem düşündürücü

Venezuela sınırında askeri hareketlilik! ABD’den Karayip’lere ‘Ağır Sıklet’ sevkiyatı

Başvaizden ayetli uyarı! Siz bakmayın Özgür Özel’e piyango net haramdır

Sözde müttefikimiz Amerika’nın alçaklığı: YPG’ye 4 uçak dolusu füze ve ağır silahla koruma desteği

Bilim dünyasını şaşırtan olay! Dünya'nın etrafında yeni bir koruma kalkanı
Dünya Belçika cezaevleri alarm veriyor
Dünya

Belçika cezaevleri alarm veriyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Belçika cezaevleri alarm veriyor

Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Belçika'da cezaevlerindeki aşırı kalabalık sorunu devam ederken, Adalet Bakanlığı çözüm için formül arıyor.

Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesinin haberine göre, Belçika Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki aşırı kalabalık sorunun çözümü için federal hükümetin "acil müdahalesinin" gerektiğini kaydediyor.

Ülkede 3 bin 200'den fazla hükümlünün cezaevlerinde yer olmaması nedeniyle dışarıda bulunduğu belirtilirken, Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden'in mahkumların beklenenden altı ay önce serbest bırakılmasına izin veren yasada değişikliğe gidip bu süreyi bir yıla çıkarmayı planladığı ifade ediliyor.

 

Federal hükümetin koalisyon ortaklarından sağ eğilimli Yeni Flaman İttifakı (N-VA) ve liberal Frankofon parti "MR", tehlikeli mahkumların erken tahliye edilmesine yol açabileceği gerekçesiyle bu plana karşı çıkıyor.

Belga ajansının konuya ilişkin haberinde de Belçika'daki uyuşturucu kaçakçılığı sorununa rağmen yargı sisteminin, "yetersiz finansman" ve "yapısal verimsizlikler"den olumsuz etkilendiği belirtiliyor.

 

Ayrıca, vatandaşların adalet sistemine güveninin azalma eğilimi gösterdiği uyarısında bulunuluyor.

Belçika'da cezaevlerindeki aşırı kalabalık, yetersiz personel sayısı, hijyen problemleri ve artan şiddet olayları uzun süredir kamuoyunda tartışma konusu oluyor.

Dün yapılan kabine toplantısında, cezaevlerindeki aşırı kalabalık sorununun çözümü için bir anlaşamaya varılamamıştı.

Elon Musk: 'Avrupa Yakında Yok Olacak!'
Elon Musk: 'Avrupa Yakında Yok Olacak!'

Avrupa

Elon Musk: 'Avrupa Yakında Yok Olacak!'

Avrupa kaybını Çin’le telafi ediyor: Rusya LNG’de dengeleri değiştirdi
Avrupa kaybını Çin’le telafi ediyor: Rusya LNG’de dengeleri değiştirdi

Ekonomi

Avrupa kaybını Çin’le telafi ediyor: Rusya LNG’de dengeleri değiştirdi

Avrupa’nın "dijital duvarı" yükseliyor!
Avrupa’nın "dijital duvarı" yükseliyor!

Aktüel

Avrupa’nın "dijital duvarı" yükseliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23