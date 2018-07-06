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Belçika, Brezilya'yı 2-1'le geçti!

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupasındaki çeyrek final mücadelesinde Brezilya'yı 2-1 yenen Belçika yarı finalde Fransa'nın rakibi oldu.

06 Temmuz 2018 Cuma 22:55
Belçika, Brezilya'yı 2-1'le geçti!

Kazan şehrinde oynanan maçta Belçika, turnuvanın favorilerinden Brezilya'yı 2-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

İLK YARIDA BELÇİKA ŞOV YAPTI

İlk yarıda turnuva genelindeki en iyi performansını ortaya koyan Belçika, Brezilya'ya nefes aldırmazken 13. dakikada Fernandinho'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Golden sonra da ataklarını sürdüren Roberto Martinez'in öğrencileri, 31. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle farkı ikiye çıkarttı.

Neye uğradığını şaşıran Brezilya, kendini soyunma odasına zor atarken ikinci yarıya Roberto Firmino değişikliği ile başladı. Belçika, ilk yarıdaki oyununun aksine ikinci yarıda savunma yaparken Brezilya, savunma klidini aşmakta çok güçlük çekti.

NEYMAR ETKİSİZ KALDI

Özellikle takımın yıldız ismi Neymar'dan hiç verim alamayan Brezilya, 76. dakikada Renato Augusto'nun golüyle farkı bire indirip ümitlendi ancak ilerleyen dakikalarda yine etkili ataklar geliştiremeyip turnuvaya veda etti.

SADECE AVRUPALILAR KALDI

Brezilya'nın elenmesiyle birlikte Dünya Kupasında sadece Avrupalı takımlar kalmış oldu. Bu sonuçla Dünya Kupası'nı üst üste 3. kez bir Avrupa ülkesinin kazanacağı kesinleşmiş oldu.

2018 Dünya Kupasında oynadığı 5. maçta 5. galibiyetini alan ve tüm maçlarını kazanan tek takım olan Belçika, yarı finalde Fransa ile karşılaşacak

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 22:55
  1. Dünya Kupası
  2. Brezilya
  3. Belçika
  4. Fransa
  5. Rusya

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