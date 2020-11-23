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Aktüel Belarus’taki protestolarda 345 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Belarus’taki protestolarda 345 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 13:48:59 -
Belarus’taki protestolarda 345 kişi gözaltına alındı

MİNSK (AA) - Belarus’un başkenti Minsk’te yapılan iktidar karşıtı gösterilerde dün 345 kişi gözaltına alındı.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, yaptığı açıklamada, bir sosyal medya hesabından yapılan "ülke genelinde izinsiz protesto eylemleri" çağrılarının, Minsk dışında karşılıksız kaldığına dikkat çekti.

Minsk’in farklı mahallelerinde toplanan göstericilerin yolları keserek trafik akışını engellediğini, bazı göstericilerin de alkollü şekilde saldırganlık yaptığını aktaran Çemodanova, polisin direnen ve asayişi bozan protestoculara özel araçlarla müdahale ettiğini ve bu kişileri gözaltına aldığını kaydetti.

Çemodanova, "Dün yapılan gösterilerde yasaları ihlal eden 345 kişi gözaltına alındı ve bu kişiler mahkemeye çıkıncaya kadar gözaltında tutulmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Protesto eylemleri dahilinde ülkenin Borisov, Krupsk ve Derjinsk bölgelerinden geçen tren raylarına sabotaj girişiminde bulunulduğunu bildiren Çemodanova, konuyla ilgili soruşturma açıldığını vurguladı.

Belarus’ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto başlatılmıştı.

Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde, sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

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