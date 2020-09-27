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Aktüel Belarus’taki protestolarda 150 kişi gözaltına alındı
Aktüel

Belarus’taki protestolarda 150 kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-27 12:16:47 -
Belarus’taki protestolarda 150 kişi gözaltına alındı

MİNSK (AA) - Belarus’ta cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını protesto etmeye yönelik ülke genelinde yapılan izinsiz gösterilerde dün 150 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova yaptığı açıklamada, ülke genelinde dün 10 farklı yerde yapılan izinsiz gösterilere 300 civarında protestocunun katıldığını belirtti. Ülkede yönetim yanlısı gösterilerin de yapıldığını aktaran Çemodanova, 13 farklı yerde yapılan bu gösterilere ise yaklaşık 40 bin kişinin katıldığını dile getirdi.

Başkent Minsk’te sadece kadınların düzenlediği protesto eylemlerine 200’e yakın kişinin katıldığını kaydeden Çemodanova, "Ülkede dün yapılan izinsiz gösterilerde yasaları ihlal eden 150 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkıncaya kadar 116 kişi gözaltında kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun kazanmasının ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protestolar başlamıştı. Protestocular yeni seçimin yanı sıra ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunuyor.

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