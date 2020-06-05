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Belarus'ta Kovid-19 vaka sayısı 47 bine yaklaştı

Son 24 saatte 887 vaka tespit edildi, 6 kişi yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-05 19:21:54 -
Belarus'ta Kovid-19 vaka sayısı 47 bine yaklaştı

MİNSK (AA) - Belarus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 46 bin 868'e, ölü sayısı 259'a ulaştı.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 887 kişinin virüse yakalanmasıyla vaka sayısı 46 bin 868’e yükseldi.

Ölü sayısı 6 artarak 259'a, iyileşenlerin sayısı da 904 artarak 22 bin 66'ya çıktı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, toplam 597 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

Belarus'ta, ilk Kovid-19 vakası 27 Şubat'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 31 Mart’ta 75 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

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