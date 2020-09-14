Belarus yangın yerine döndü! 774 kişi gözaltına alındı
9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası protestoların başlayıp halen devam ettiği Belarus'ta dün 774 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.
Avrupa ülkesi Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası sular durulmuyor. Seçimler sonrası başlayan izinsiz gösteriler ülkeyi yangın yerine çevirirken, dün 774 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Gösteriler ülke geneline yayıldı
Seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle başlayan izinsiz gösteriler, ülke geneline yayılmış durumda. Seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, ülke genelinde 28 yerleşim biriminde gösteriler düzenlemeye devam ediyor.
Düzenlenen gösterilere ilişkin açıklamada bulunan Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, gösterilere katılanların sayısının 22 bini geçmediğini belirtirken, başkent Minsk’teki gösterilerde ise 15 bine yakın kişinin toplandığını aktardı.
"Yasaları ihlal ettiler"
Öte yandan Brest, Mogilyev ve Novopolotsk şehirlerinde protestocuların güvenlik güçlerine saldırdığını aktaran Çemodanova, dünkü gösterilere katılarak yasaları ihlal eden 774 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Belarus'ta ne olmuştu?
Ukrayna'nın kuzeyinde bulunan Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmıştı. Ancak yapılan seçimlere hile karıştırıldığı gerekçesiyle ülkede protesto gösterileri başlamıştı. İzinsiz gösterilerini aralıksız devam ettiren protestocuların seçimin tekrarlanmasını istediği hatta ülkede anayasa değişikliği talebinde bulunduğu bildirildi.