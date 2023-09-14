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Dünya Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya’ya gidiyor
Dünya

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya’ya gidiyor

Yeniakit Publisher
2023-09-14 11:48:00 -
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Rusya’ya gidiyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya’ya gidiyor.

Rusya Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ziyaretin ana bölümünü 15 Eylül'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmeler oluşturacak. Devlet başkanları, iki lider arasındaki görüşme takvimine uygun olarak daha önce planladılar.

Müzakerelerin ana konuları uluslararası gündem ve bölgesel meseleler olacak. Bunun yanı sıra ekonomide, özellikle sanayi, tarım ve diğer sektörlerde ortak görevler ele alınacak” denildi.

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