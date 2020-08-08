Belarus cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor

Belarus Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre, 6 milyon 844 bin 932 seçmenin bulunduğu ülkede 44’ü yurt dışında olmak üzere 5 bin 767 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Seçimler 248 yabancı gözlemci tarafından takip edilecek.

Belarus yasalarına göre, seçmen listesinde yer alan vatandaşların yarısından fazlasının oylamaya katılması halinde cumhurbaşkanı seçimi geçerli kabul ediliyor.

Cumhurbaşkanı adayı, oylamaya katılan seçmenlerin yarısından fazlasının kendisine oy vermesi durumunda seçilmiş sayılıyor.

Oyların yarısından fazlasını hiçbir adayın alamaması halinde en yüksek oyu alan iki aday ikinci tura kalacak.

Seçim günü sandığa gidemeyecek seçmenlerin "erken oy verme" işlemi için hafta başından itibaren sandıklar açılmıştı.

Cumhurbaşkanlığı koltuğuna 5 aday

Yeniden aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko dahil seçimlerde 5 aday yarışacak.

Belarus’ta 1994'ten bu yana 5 dönemdir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Lukaşenko, bu ay sonu 66 yaşına basacak. Tarihçi ve ekonomist olan Lukaşenko, siyasi hayatına 1989’da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) milletvekili seçimlerinde aday olarak başladı.

İlk denemesinde seçimi kazanamayan Lukaşenko, 1990’da Belarus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Konseyi milletvekili oldu.

1994’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 80 oy alan Lukaşenko, bağımsız Belarus Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı seçildi.

Bugüne kadar girdiği 5 seçimi de kazanan Lukaşenko, 2015’te yapılan son cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 83,49 oy olarak seçildi.

Siyaset bilimci olan 39 yaşındaki Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı Andrey Dmitriyev, siyasete aktif olarak 2010’da içinde bulunduğu siyasi hareketi kurarak başladı.

2010’daki cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylardan Vladimir Neklyayev’in 2015’teki seçimlerde ise adaylardan Tatyana Karatkeviç’in ekibinde yer aldı.

Geçen yıl Belarus Parlamentosu Milli Asamble’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi milletvekili adayı oldu. Rusya ile entegrasyona karşı olan Dmitriyev, Avrupa Birliği (AB) ve NATO’ya da karşı politikalardan yana bulunuyor.

Hukukçu ve işletmeci olan 44 yaşındaki Anna Kanopatskaya, 2016-2019 yıllarında Belarus Parlamentosu Milli Asamble’nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde milletvekili görevini yaptı. Rusya ile entegrasyon istemeyen Kanopatskaya, Belarus’un “demokratik Avrupa yolunda kalkınması” fikrini destekliyor.

İşletmeci ve kriz yönetimi uzmanı olan 35 yaşındaki Sergey Çereçen, 2018’de Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisini kurarak başkanı oldu. Çereçen yatırım ve danışmanlık alanında özel sektörde yöneticilik yaptı. Çereçen, devletin bütün alanlardaki rolünün azaltılması ve sadece altyapı işleriyle uğraşması gerektiğini savunuyor.

Ev hanımı olan 38 yaşındaki Svetlana Tikhanovskaya, daha önce farklı organizasyonlarda tercümanlık yaptı. Tikhanovskaya, cumhurbaşkanı aday adayı olan, ancak kolluk kuvvetlerine yönelik şiddet çağrısı ve ayaklanma hazırlığı suçlamalarıyla hapse atılan Youtuber olan eşi Sergey Tikhanovskiy’in yerine aday oldu.

Çeşitli suçlamalardan dolayı tutuklu bulunan aday adaylarından Viktor Babariko ve hapse atılma endişesiyle Moskova’ya kaçan aday adaylarından eski diplomat Valeriy Tsepkalo’nun seçim karargahı seçimlerde Tikhanovskaya’yı destekleme kararı aldı.