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Dünya Belarus, Alman DW’nin yayınını kesti
Dünya

Belarus, Alman DW’nin yayınını kesti

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Alman medya kuruluşu Deutsche Welle, Belarus’ta aşırılık yanlısı yayınlar yaptığı gerekçesiyle engellendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:25:00 -
Belarus, Alman DW’nin yayınını kesti

Belarus makamları, Türkiye’de de faaliyet gösteren yabancı medya kuruluşlarından Alman Deutsche Welle’nin (DW) internet sitesini engelledi. Bilgi Bakanlığı, web sitesinin engellenmesini doğruladı ve engellemenin Nastoyascheye Vremya (Şimdiki Zaman) ve Novy Chas (Yeni Bir Saat) dahil olmak üzere diğer haber sitelerini de kapsadığını duyurdu. Aşırılık yanlısı olduğu düşünülen materyallerin yayınlanması nedeniyle web sitelerinin engellendiği açıklandı.

Türkiye’de karışıklık çıkarma amacındaki Alman DW, hükümetin icraatlarını karaladığı çarpıtma haberleriyle sık sık gündeme geliyor. DW, en son Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun elçiler krizinde istifa resti çektiği yalanını gündeme getirmişti.

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