Bel tutulması nedir?

Bel tutulması, herkesin aniden başına gelebilen bir durum olan bel tutulması, bir şey kaldırırken, yürürken veya yatarken birden bire gerçekleşebilir. Bel tutulmasının gerçekleşmesinin ardından kişi, düzgün bir şekilde yerinden kalkamayabilir veya kıpırdamakta güçlük çekebilir. Kaslarda meydana gelen gerginlik ve eklemlerde oluşan bir takım deformasyon da bel tutulmasına neden olmaktadır. Kaslardan veya eklemlerden dolayı oluşan bir hasar sonucunda da bel tutulması gerçekleştiği için kişinin zaman kaybetmeden doktora görülmesi gerekir. Hareket etmede güçlük çekme ve ciddi derecelere varan ağrılara yol açan bu durum, birçok hastalığında belirtisi olabilir. Zamanında müdahale edilmeyen bel tutulması sorunu kişilerde sakatlık gibi ciddi sorunlara yol açabilir.

NEDENLERİ

Bel tutulmasın neden olacak birçok faktör vardır. Bunların başında çevresel faktörler, kişiye ağır gelecek yük kaldırma, yatış pozisyonun yanlış olması, yüksekte olan bir şeye güçlükle uzanmaya çalışma, çeşitli travmalar ve genetik faktörler olarak sıralanabilir. Kişiler gün içerisinde bu maddelerden bir tanesini bile gerçekleştirmesi halinde bel tutulması durumu kaçınılmaz olabilir. bel tutulmasının yaşandığı dönemlerde kişinin dinlenmesi bel tutulmadan dolayı kaynaklanan ağrıyı gidermekte fayda sağlayacaktır. Bel tutulmasının oluşmasını engellemek için kişinin vücudunu daha kullanması önerilir. Özellikle fazla ağır yük kaldırmamaya özen göstermek bunların başında gelir. Genelde bel tutulmasının ilk nedeni ağır kaldırma sonucunda oluşan kasların gerilmesi halinde görülmektedir. Bunun için vücuda ağır gelecek yükleri kaldırmamaya dikkat etmeniz sağlık açısından daha faydalı olacaktır.

BELİRTİLERİ

Bel tutuşması belli bir yaş faktörü olmadan gerçekleşen bir rahatsızlıktır. Bu nedenden yetişkinlerde ve çocuklarda görülebilir. Ancak her yaş grubunda farklı nedenlerden dolayı görülen bel tutulmasının ilk belirtisi bel kısmında başlayan ağrı hissidir. Bel tutulması durumunda kişinin hareket edemez hale gelmesi, sağa ve sola dönememesi, aşırı derece de ağrı yaşaması ve bel kısmına giren kramp olarak belirtisi sıralanabilir. Fakat bu belirtiler herkeste aynı şekilde görülmeyebilir.

Özellikle yetişkinlerde yaş durumuna göre belirtiler daha sık veya daha hafif görülebilir. Bu tamamen bel tutulmasının durumuna göre değişkenlik gösteren bir olaydır.

Aşırı derecede bel ağrısı

Hareket etmede güçlük çekme

Sabahları zorlukla yataktan kalkma

Çoğunlukla orta yaşlarda sık görülen bu hastalık bel kaslarının gerilmesi sonucunda oluşmaktadır. Eğer bel tutulması sorunuyla karşı karşıya geliyorsanız, mutlaka doktora görünmeniz sağlığınız için faydalı olacaktır.

BEL TUTULMASINA NE İYİ GELİR?

Bel tutulması halinde öncelikle hasta kişinin yerinden belli bir süre hareket etmeden beklemesi önerilir. Yapacağı en ufak yanlış bir hareket kişinin ciddi sorunlar neden olabilir.

Bel tutulması halinde kişide ağrı meydana gelmiş ise mutlaka ağrı kesici alınması tavsiye edilir. Aynı zamanda kaslarda oluşan gerilme sonucunda meydana gelen bel tutulması için bölgeye kas gevşetici kremler sürülmesi fayda sağlayacaktır.

Stres her hastalığın düşmanı olduğu gibi bel tutulması sorununun da başlıca düşmanıdır. Bunun için belli bir süre stres yapacak olaylardan kaçınmak kişiye iyi gelecektir. Stresle gerçekleşen kasılmalar bel tutulmasının şiddetini arttırabilir ve kişide dayanılmaz ağrılara neden olabilmektedir.

Eğer kullandığınız yatak kaliteli değil ise mutlaka belinize iyi gelecek bir yatak tercih etmelisiniz. Gece boyu belinizi rahat ettireceğiniz ortopedik yataklar bel ağrılarınızın giderilmesinde de fayda sağlayacaktır.

Bel tutulmasına yakalanmamak için mutlaka günlük hafif tempolu da olsa egzersiz yapmanız tavsiye edilir. Yapacağınız spor hem stres atmanıza iyi gelecektir hem de bel kaslarınızı güçlendirecektir.

Bir yerde otururken uzun süre sabit kalmadan durmamaya özen gösterin. Genelde uzun süreli aynı pozisyonda oturmak veya yatmak bel kaslarınızda sıkıntı oluşturabilir.

Bal fıtığı, kireçlenme ve bel bölgenizde bir sakatlık hikayeniz varsa mutlaka tekrar doktora görünmeniz fayda sağlayacaktır. Hastalığın kendini tekrarlama durumu söz konusu ise ilaç tedavisi önerilebilir.