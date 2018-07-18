Bel kaymasının belirtileri nelerdir?

Omurgamızı oluşturan omur kemikleri birbirleri üzerinde bir dizilirler. Normalde omurların ön ve arka kenarları, bir alt ve bir üst omurun kenarları ile aynı hizadadır. Omuriliğin içinden geçtiği omurların dizilişinin bozulması, omurların diğer omurların üstüne binmesi ya da sağa yada sola çıkıntı yapması, buna bağlı olarak etrafındaki sinirleri ve dokular zedelemesi, bel kayması olarak adlandırılır.

Bel kayması doğuştan olabileceği gibi sonradan da oluşabilen bir hastalıktır. Bel kayması, eklem iltihabı ya da romatizması hastalıkları,tümörler, düşme, kaza, ağır geçen doğumlar, sporcu yaralanmaları, zorlanmaya bağlı stres kırığı adı verilen eklem kırıkları ya da yaşlıklıktan kaynaklanabilir.

Bel kaymaları da kayma oluştuktan yıllar sonra bile belirti vermeyebilir dolayısıyla hastaların çoğu tarafından fark edilmeyebilir ya da radyografi testlerinde tesadüfen fark edilebilir. Bu sebeple bazı hastaların hiçbir şikayeti yoktur. Şikayeti bulunan hastalarda en sık rahatsızlık bel ağrsısıdır.

Kalçanın hemen üstündeki bel çukurunda ağrı duyulabilir. Bir diğer yaygın şikayet ise yürürken sık sık durma ihtiyacı hissetmektir. Bacaklarda hissizlik ve ağrı, adalelerde gerginlik, güçsüzlük, bel eğiminde artış da görülen belirtiler arasındadır.

Bunun dışında her iki bacakla uzun süre ayakta durmakla, uzun süreli oturmakla oluşan uyuşukluklar ve yanmalar bel kayması için belirti olabilecek niteliktedir. Bu belirtilerde istirahat ile geçici bir rahatlama oluşsa da genellikle ayakta durma, yürüme ve diğer aktivitelerle ağrılar artar.

Eğer kayan omurlar bir siniri sıkıştırmış ise tüm bacak hatta topuğa kadar yayılan ağrılar hissedilebilir bu ağrıları siyatik olarak adlandırılır. Hasta vücüdunu askıya aldığı zaman ya da öne doğru eğildiği zaman ağrı hissi azalır.

Eğer uyuşukluk hissizlik veya karıncalanma varsa bu sinirlerin zarar gördüğünün işaretidir. Tüm bunlar hastanın hayat standartlarını olumsuz yönde etkiler. Kişi tedbirli hareket etme ihtiyacı hisseder. Ender durumlarda ise hastanın idrar ve dışkı yapma fonksiyonları bel kaymasına bağlı sinir sıkışmaları nedeni ile etkilenebilir.

Bel kayması tedavisinde ilk aşamda ilaç ve dinlenme uygulanır. Hastalık daha ileri bir seviyedeyse ya da ilaçtedavisine yanıt vermiyorsa fizik tedavi uygulanır. İleri derecedeki hastalıklarda ameliyat da uygulanmaktadır ancak ameliyat omirilik bölgesinde olduğundan gerçekten gerekli durumlarda yapılması önerilir.

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