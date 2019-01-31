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Bel ağrısı çekince, 700 yıllık sandalyeden üretip, patentini aldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde mobilyacı Serdar Şahin, yaptığı araştırmada bel ve sırt ağrısına iyi geldiği öne sürülen 700 yıl önce ilkel yöntemlerle yapılan sandalyeyi yeniden üretti. Şahin, ağrılarına iyi geldiğini söylediği sandalyenin patentini alıp, seri üretime başladı.

31 Ocak 2019 Perşembe 18:17
Bel ağrısı çekince, 700 yıllık sandalyeden üretip, patentini aldı

Bursa İnegöl'de mobilyacılık yapan emekli ziraat mühendisi Serdar Şahin, 2018 yılında bel ağrısı çekmeye başladı. Bu süreçte internette araştırma yapan Şahin, bir arkeologun paylaşımlarında gördüğü Endonezya'da 700 yıl önce yapılan ve oturma pozisyonu sayesinde bel ağrısını iyi geldiği iddia edilen ‘Hernia Lumber’ ismi verilen sandalyeyi buldu. Serdar Şahin, “Yaklaşık 700 yıl öncesine ait ‘Hernia Lumber’ isimli sandalye, kadın bir arkeolog tarafından Endonezya'da keşfediliyor. Araştırma yaparken bu sandalyeyi bulup, yeniden ürettik. Ben kullandım, bel ve sırt ağrılarıma iyi geldi. Kanımca oturma pozisyonu, ağrıları gideriyor. Yapımı ve kullanımı basit olan bir sandalye, iki parçadan oluşuyor” dedi.

Sandalyenin patentini alıp, ortağı Önder Torun ile seri üretime başladıklarını belirten Şahin, “10 kilo ağırlığında, her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz bir sandalye. Tamamen organik olup, yaklaşık 400 liraya satıyoruz. Her akşam televizyonun karşısında 20 dakika oturduktan sonra, sabaha kadar yatağımda rahat bir uyku çekiyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 18:17
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