Bel ağrılarına karşı uzmanlar uyardı

Her gün onlarca kişi günlük yaşamdan kaynaklı bel ağrısı şikayeti yaşıyor. Ağrıları dinmeyen kişilerin uzman hekimlere başvurmaları gerektiğini vurgulayan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Hekimi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay uyarılarda bulundu.

Bel ağrısı günlük hayatta herkesin sıklıkla yaşadığı bir durum olarak biliniyor. Günlük hayatın stresi, yoğun iş temposu, uzun süre hareketsiz kalmak ve daha bir sürü durum bel ağrısına yol açabildiğini belirten Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Hekimi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay, sürekli çekilen bel ağrısı hayatı çekilmez bir hale getirdiğini söyledi. Bu durumlarda kişinin bir doktora gözükmesi ve gerekli tedaviyi alması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Şimşir Atalay, tedavi yöntemleri hakkında ve konuya ilişkin merak edilenleri anlattı.

Genel olarak insanların yüzde 80’inin hayatlarının bir döneminde bel ağrısı yaşadığını belirten Doç. Dr. Nilgün Şimşir Atalay, “Bel ağrısı çok sık rastlanan önemli bir sağlık problemi olup, neden kaynaklandığının araştırılması gerekir. Bel ağrılarının yüzde 90’ı mekanik kaynaklıdır. Mekanik kaynaklı ağrılar kas, eklem ve bağlardan kaynaklı olup ani eğilme veya aniden ters bir hareket yapmayla ortaya çıkan kas gerilmesi, kas zorlanması olabilir. Bunun yanı sıra bel fıtığı, kireçlenme, kanal daralması, belde kayma diğer bel ağrıları nedenleri arasındadır. Masa başında yanlış ve uzun süre oturma, ağır kaldırma, uzun süre sabit pozisyonda olma, sürekli ayakta durma, sürekli eğilerek iş yapma, titreşimli alet kullanma mekanik kaynaklı bel ağrısını tetikleyen sebeplerdir. Kas zayıflığı bu ağrıların yaşanmasında en büyük sebeptir. Bunun dışında sigara kullanımı, stres ve aşırı kilo da bel ağrısına neden olur. Geri kalan yüzde 10 neden arasında Ankilozan Spondilit, sedef romatizması gibi iltihaplı romatizma, tümör, omurga kırığı, brusella, tüberküloz gibi omurga enfeksiyonları ya da böbrek gibi iç organlardan yansıyan ağrılar olabilir. Bu nedenler ayrıntılı sorgulamayla farkedilip ivedilikle tedavi edilmelidir. Bunlar; ağrının ne zamandan beri olduğu, gece ağrısının özellikle sabaha doğru uykudan uyandıran ağrının olup olmadığı, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, travma öyküsü, kanser öyküsü, kortizon kullanımı, ağrının istirahatle mi hareketle mi artıp azaldığı sorgulanmalıdır“ dedi.