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Beklentilerin altında kalan Real Madrid'den Conte bombası

İspanya La Liga'da beklentilerin altında kalan Real Madird'de eleştirilerin hedefinde olan teknik direktör Julen Lopetegui yerine Conte'nin geleceği iddia edildi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:11
Beklentilerin altında kalan Real Madrid'den Conte bombası

Zinedine Zidane'ın ayrılığının ardından göreve gelen ancak beklentilerin altında kalan Julen Lopetegui ile Real Madrid'in geleceği pek parlak gözükmüyor.
 
İspanyol AS gazetesinin iddiasına göre Real Madrid, Ekim ayında da kötü gidişatın sürmesi durumunda Julen Lopetegui'nin görevine son verecek.

Antonio Conte veya Santiago Solari

Real Madrid'in yeni teknik direktörü için ise iki aday gösterildi. İspanyol ekibinin Lopetegui'yi kovması halinde Antonio Conte veya Santiago Solari'yi takımın başına getireceği belilrtildi.
 
Conte, Chelsea'den ayrıldıktan sonra başka bir takımla anlaşmamıştı. Real Madrid'in eski oyuncularından Solari ise 2016 yılından beri Real Madrid B takımını çalıştırıyor

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:11
  1. AVRUPA LİGLERİ
  2. Antonio Conte
  3. Santiago Solari
  4. Real Madrid
  5. Zidane

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