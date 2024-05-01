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Gündem Beklenen tarih belli oldu! Öğretmen atamalarında sıcak gelişme
Gündem

Beklenen tarih belli oldu! Öğretmen atamalarında sıcak gelişme

Yeniakit Publisher
2024-05-01 17:03:00 - 2024-05-01 17:05:39
Beklenen tarih belli oldu! Öğretmen atamalarında sıcak gelişme

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin açıklamayı kabine toplantısının ardından yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

A Haber canlı yayınına konuk olan Bakan Tekin şu ifadeler kullandı:

"İhtiyacımız olan kadro miktarını Hazine ve Maliye Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızla paylaştık. Önümüzdeki hafta Kabine sonrası açıklama yapılacak."

 

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