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Beklenen rapor açıklandı: Almanya'yı geride bıraktık!

BM Dünya Turizm Örgütü, 2017 yılına ait turizm raporunu açıkladı. 38 milyon ziyaretçi sayısı ile dünyada 8'inci sıraya yerleşen Türkiye, Almanya'yı geride bıraktı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 11:24
Beklenen rapor açıklandı: Almanya'yı geride bıraktık!

Türkiye'de ilan edilen "turizmin altın yılı" meyvelerini teker teker vermeye başladı. Birleşmiş Milletler, 2017 yılında dünyadaki turist hareketliliğini rakamlara döktü. rapora göre Türkiye en çok ziyaretçi çeken ülkeler listesinde 8'inci sırada yer aldı.

Geçen yıl 38 milyon turist geldi

Yayınlanan rapora göre, Türkiye'ye geçen yıl 38 milyon turist geldi. Türkiye, 2016'da 10'uncu sırada yer alırken, 2017'de yükselerek dünyanın en çok turist çeken 8'inci ülkesi oldu.

Almanya gerimizde kaldı

Türkiye'nin pozitif verileri bununla da sınırlı kalmadı. Listeye göre Almanya da dahil olmak üzere Avrupa'nın gözde ülkelerinin büyük bir kısmı, sıralamada Türkiye'nin gerisinde kaldı.

Avrupa en çok tercih edilen kıtası oldu

Rapora göre, Dünya genelinde 1 milyar 323 milyon kişi turist olarak bir başka ülkeye ziyarette bulundu.

Avrupa yüzde 51 ile en çok tercih edilen kıta oldu. Avrupa'yı 671 milyon, Asya-Pasifik ülkelerini ise 324 milyon kişi ziyaret etti. 87 milyon turist kabul eden Fransa listede ilk sırayı aldı. Onu, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri izledi.

2017 yılında 1.5 trilyon dolar gelir

Rapora göre, turizm sektörü küresel ekonomiye de önemli katkı sağlıyor. 2017 yılında sektör 1 buçuk trilyon dolar gelir elde etti. Bu da dünyadaki tüm gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 10'una tekabül ediyor.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 11:24
  1. Türkiye
  2. Almanya
  3. Birleşmiş Milletler

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