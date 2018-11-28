Beklenen projede sona yaklaşıldı! Uşaklılar gözbebekleri için geri sayımda

Adem Şahin

Türkiye’ye örnek olarak görsel ve işitsel bir şölen sunan şelalenin yanı sıra Uşak’ın kültürel bir değeri olan Cirit Atı heykelinin de yer alacağı dev park binlerce bitki türü yeşillendirildi. Uşak’a yeni bir yaşam alanı sunan ve Uşak halkından büyük ilgi gören Kent Park’ın resmi açılışı öncesinde Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan çalışmaları yakından takip ediyor.

Geçtiğimiz günlerde park alandaki görevli personellerden bilgi alan Başkan Cahan, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Dayıoğlu ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Uşak Başkan Yardımcı Mustafa Dayıoğlu, “Kent Park projemiz 120 bin metrekare bir alan üzerinde tasarlandı.

İlk etapta 60 bin metrekaresini bitirmek üzereyiz. 60 bin metrekarenin içerisinde yeşillendirilmesi, şelalesi, havuzları, Cirit heykeli ve otoparkıyla, güzel bir projeyi şu anda bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah ikinci etabına da kısa bir zaman içerisinde başlayacağız” dedi.

120 bin metrekarelik alanın 60 bin metrekaresinin tamamlandığını belirten Başkan Cahan ise alanın tamamındaki çalışmaları yakından takip ettiklerini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

Uşak’ın tam kalbi

“Özellikle Uşak halkına yaklaşık 5 yıl önce vermiş olduğumuz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Biliyorsunuz burası 120 bin metrekare bir alan ve Uşak’ın tam kalbi, kent merkezi. O zaman için hatırlarsanız üzerinde kamu binalarının olduğu bir alandı. Buraya kent meydanı, Kent Park yapacağız dediğimizde halkımız güzel olur ama çok zor demişti ve o zorlukları başta Sayın CumhurbaşkanımızRecep Tayyip Erdoğan’ın, Bakanlarımızın, milletvekillerimizin, il teşkilatlarımızın destekleriyle Uşak halkının desteğiyle aştık ve şu an Kent Parkımızdayız. Güzel bir görüntü oluşturan şelalemiz hizmette ve 57 bin bitkiyi Kent Park’ta doğayla buluşturduk. Ufak çalısından, gül fidanından, 8-10 yaşındaki çınarına ve selvisine kadar bu alanı komple ağaçla donattık ve güzel bir yeşil alanı, Uşak’ımızın oksijen merkezini halkımızın hizmetine açıyoruz. Şimdi de son rötuşlarına bakıyoruz.

Türkiye’ye örnek

Yaklaşık 60 bin metre karelik bir alanı şu anda hizmete açacak hale getirdik. Türkiye’ye örnek bir şelale inşa ettik. Bunun yanında biliyorsunuz Uşak Yörük memleketi, cirit memleketi, Âşıklar Diyarı, Efeler Diyarı. Onu temsilen bir tane Cirit Heykelimizi buraya yerleştirdik. İnşallah o da suyun içerisinde güzel bir ambiyans oluşturacak. Yine bir havuzumuz daha var. Ama en önemlisi şehir merkezi olduğu için insanlarımızın rahatça gelip araçlarını park edecekleri güzel iki katlı yer altı otopark inşa edeceğiz. Böylelikle şehir merkezindeki hem ulaşım hem otopark sorununu da çözmüş olacağız. İstiyoruz ki halkımız bize bu güvenini devam ettirsin ve yine biz bu söz vermiş olup da gerçekleştirdiğimiz projede nihayete erelim.

750 m tartan pist

Yeşil alanlarımız, piknik mesire yerlerimiz, oturma alanlarımız, 750 metre de etrafı saran tartan pistimiz, yürüyüş yolumuz var. Yani her şeyiyle mükemmel bir şekilde, yeni kent meydanımızı inşa etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyorum. Halkımıza da bize vermiş olduğu desteklerden dolayı şükranlarımı arz ediyorum.”