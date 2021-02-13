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Aktüel Beklenen kar yağışı başladı
Aktüel

Beklenen kar yağışı başladı

Edirne'de beklenen kar yağışı başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 21:22:00 -
Beklenen kar yağışı başladı

Edirne'de beklenen kar yağışının başladığı bildirildi.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte kar hafif şekilde etkili oluyor.

Dünden itibaren hava sıcaklığının 15 derece birden düşmesiyle sıcaklıkların sıfırın altına indiği kentte kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

Bölgede kar yağışının hafta başına kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

İl Özel İdare ve belediye ekipleri, bazı bölgelerde tedbir amaçlı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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