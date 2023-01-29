Beklenen an geldi, İstanbul'a yılın ilk karı düştü! Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği aktarıldı.

Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul'da ilk kar yağdı!

İstanbul'da havaların soğumasıyla mevsimin ilk karı da düştü. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Silivri'de gece yerini kara bıraktı. Uzun süredir beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı.

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından dün akşam yaptığı açıklamada, İstanbul için dikkat çeken bir kar uyarısında bulunarak, "Yarın akşam İstanbul'da kar ihtimali yüzde 84'e yükseldi. Hafif bir kar. Kuzey ilçeler daha şanslı. Radarın başında olacağım..." ifadelerini kullanmıştı.

İl il hava durumu şöyle:

Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Edirne: 7°C

Çok bulutlu

İstanbul: 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu

Kırklareli: 5°C

Çok bulutlu

Kocaeli: 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

Denizli: 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İzmir: 14°C

Çok bulutlu

Manisa: 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

Muğla: 12°C

Çok bulutlu

Adana: 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Antalya: 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Hatay: 16°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Mersin: 17°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Ankara: 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Çankırı: 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Eskişehir: 5°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

Konya: 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

Bolu: 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Düzce: 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Kastamonu: 3°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Zonguldak: 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Amasya: 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Ssmsun: 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Tokat: 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

Trabzon: 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Erzurum: 0°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Kars: 2°C

Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kar yağışlı

Malatya: 4°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

Van: 2°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

Diyarbakır: 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Gaziantep: 9°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

Siirt: 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

Şanlıurfa: 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu