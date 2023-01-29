Beklenen an geldi, İstanbul'a yılın ilk karı düştü! Meteorolojiden yağış uyarısı
İstanbul'da yılın ilk karı Silivri'de yağdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Ocak 2023 Pazar gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımlarken, yurt genelinde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece arasında düşeceğini belirtti. Ülke genelinde karla karışık yağmurun etkili olacağı aktarılırken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği aktarıldı.
Yağışların; genellikle yağmur, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
İstanbul'da ilk kar yağdı!
İstanbul'da havaların soğumasıyla mevsimin ilk karı da düştü. Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, Silivri'de gece yerini kara bıraktı. Uzun süredir beklenen kar yağışı yüksek kesimlere yağmaya başladı.
Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından dün akşam yaptığı açıklamada, İstanbul için dikkat çeken bir kar uyarısında bulunarak, "Yarın akşam İstanbul'da kar ihtimali yüzde 84'e yükseldi. Hafif bir kar. Kuzey ilçeler daha şanslı. Radarın başında olacağım..." ifadelerini kullanmıştı.
İl il hava durumu şöyle:
Çok bulutlu, doğusunun yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Edirne: 7°C
Çok bulutlu
İstanbul: 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası hafif yağmurlu
Kırklareli: 5°C
Çok bulutlu
Kocaeli: 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
Denizli: 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İzmir: 14°C
Çok bulutlu
Manisa: 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
Muğla: 12°C
Çok bulutlu
Adana: 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Antalya: 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Hatay: 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Mersin: 17°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
Ankara: 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Çankırı: 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Eskişehir: 5°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
Konya: 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
Bolu: 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Düzce: 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Kastamonu: 3°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Zonguldak: 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Amasya: 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Ssmsun: 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Tokat: 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Trabzon: 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
Erzurum: 0°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Kars: 2°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kar yağışlı
Malatya: 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
Van: 2°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
Diyarbakır: 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Gaziantep: 9°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
Siirt: 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
Şanlıurfa: 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu