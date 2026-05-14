  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Anlaşma imzalandı: F-35'lerden istemediğimiz haber geldi Bayram alışverişlerinde dolandırıcılara karşı dikkat! Sahte indirim tuzaklarına kanmayın Gökte dengeler değişecek: Baykar İHA'ları teslim etti Meteoroloji’den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı Hızlı tüketim alışkanlıkları değişti! Zirvede hamburger ve çikolata var
Teknoloji-Bilişim
5
Yeniakit Publisher
Türkiye’de 5G kullanıcı sayısı belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’de 5G kullanıcı sayısı belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Nisan’da kullanıma sunulan 5G hizmetine geçen abone sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı.

#1
Foto - Türkiye’de 5G kullanıcı sayısı belli oldu

Türkiye, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G’ye resmen geçiş yapmıştı. Yaklaşık 1.5 aydır da Türkiye’nin dört bir yanında birçok insan 5G teknolojisini kullanıyordu. Tüm ülke geneline gelişinin ise 2 yıl içinde gerçekleşeceği ifade edilmişti.

#2
Foto - Türkiye’de 5G kullanıcı sayısı belli oldu

Peki Türkiye’de şu anda toplamda kaç kişi 5G’yi kullanıyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenen bir etkinlik kapsamında konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkemizde toplam kaç kişinin 5G abonesi olduğunu açıkladı.

#3
Foto - Türkiye’de 5G kullanıcı sayısı belli oldu

5G ABONE SAYISI 34 MİLYONA YAKLAŞTI: Uraloğlu tarafından yapılan açıklamalara göre 5G’nin hizmete alındığı ilk gün itibarıyla ülkenin 4’te 1’ine denk gelen 21 milyon kişi bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Aradan geçen 40 günlük sürecin ardından ise Türkiye’deki 5G abone sayısı 12.5 milyon artarak 34 milyon seviyelerine yaklaştı. Yani yaklaşık 9’luk bir kesim 5G’ye geçiş yaptı.

#4
Foto - Türkiye’de 5G kullanıcı sayısı belli oldu

Bakanın da aktardığı gibi bu sevindirici bir haber. Öyle ki 34 milyon, vatandaşların 5G teknolojisini hızlı ve yüksek bir oranda benimsediğini gösteriyor. Önümüzdeki aylarda bu sayının daha da artması ve ülkenin çoğunluğunun 5G teknolojisini kullanmaya başlaması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama
Gündem

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Bakan Gürlek’ten flaş açıklama

Rasim Ozan Kütahyalı bu sabah gözaltına alındı. Kütahyalı’nın yasadışı bahis operasyonu kapsamında emniyete götürüldüğü öğrenildi. Özellikle..
Nevşin Mengü'den CHP'li vekillere sert uyarı! "Grup seks ve viski partisi yapamazsınız!"
Gündem

Nevşin Mengü'den CHP'li vekillere sert uyarı! "Grup seks ve viski partisi yapamazsınız!"

Nevşin Mengü, muhalefetin iktidar değiştirme iddiası üzerinden CHP'li milletvekillerine yönelik şoke eden eleştirilerde bulundu. Muhalefetin..
Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı
Gündem

Özgür Özel ile ilişkisi olduğu gündeme gelmişti. Yılmaz Özdil: ‘Gülşah Durbay’ın babası beni aradı’ Öyle şeyler anlattı ki gözlerim faltaşı gibi açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir süre önce kanserden vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hakk..
Dilipak'tan hantavirüs hakkında şok yazı!
Aktüel

Dilipak'tan hantavirüs hakkında şok yazı!

Abdurrahman Dilipak Haber Vakti'nde yazdı: Ruhi Çenet YouTuber yolcularından bazılarına Hanta Virüs bulaştığı iddia edilen gemiye 1 Nisan'da..
'Fısfıs İsmail' cenazede ağladı: Keşke seni hiç tanımasaydım!
Gündem

'Fısfıs İsmail' cenazede ağladı: Keşke seni hiç tanımasaydım!

“Mahallenin Muhtarları” dizisinin sevilen oyuncusu Alp Balkan, 56 yaşında hayatını kaybetti. Yakın dostu ve 'Fısfıs İsmail' rolüyle hafızal..
ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!
Gündem

ABD'de yolsuzluk operasyonu! Milyarlarca dolarlık sağlık vurgununa Vance ve Öz'den neşter!

ABD yönetimi, federal sağlık programlarındaki devasa dolandırıcılık çarkını kırmak için Başkan Yardımcısı JD Vance liderliğinde yeni bir "yo..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23