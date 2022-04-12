Bekir Bozdağ'ın sağlık durumu nasıl? Bekir Bozdağ kimdir kaç yaşında?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Peki, Bekir Bozdağ’ın sağlığı nasıl?

Bekir Bozdağ'ın sağlık durumu nasıl?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bakan Bozdağ yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Kovid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza Şafi ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

Bekir Bozdağ kimdir kaç yaşında?

Bekir Bozdağ 1 Nisan 1965'te Yozgat'ta dünyaya geldi. İlkokul, orta öğrenim ve lise eğitimini Yozgat’ta tamamlamasının ardından Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. Bir süre kamu görevinde bulunduktan sonra serbest avukatlık yapmaya başladı.18 Nisan 1999 yerel yönetim seçimlerinde Fazilet Partisi'den Akdağmadeni İlçe Belediye Başkan Adayı oldu. AK Parti'nin kurulmasıyla birlikte Yozgat'ta AK Parti İl Teşkilatı'nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukukî İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Yozgat milletvekili olarak meclise girdi ve AK Parti Teşkilat Başkanlığına bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

61. Hükûmette başbakan yardımcılığı görevini üslenmiştir. 13 Eylül 2015 tarihi itibarıyla AK Parti'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır. 24 Kasım 2015 tarihinde kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde yeniden Adalet Bakanlığı görevine atandı. 29 Ocak 2022 tarihinde cumhurbaşkanı kararıyla Abdulhamit Gül'ün yerine atanmıştır.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.