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Gündem Bekir Bozdağ’dan hodri meydan! İftiraya çok sert ve net cevap verdi
Gündem

Bekir Bozdağ’dan hodri meydan! İftiraya çok sert ve net cevap verdi

Yeniakit Publisher
2024-07-12 20:35:00 -
Bekir Bozdağ’dan hodri meydan! İftiraya çok sert ve net cevap verdi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gizli tanık Serdar Sertçelik'in, "Bozdağ'ın hukuk bürosuna 400 bin euro verdim, 5 ay yatıp çıktım." iddiasına cevap veren eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Bu apaçık iftiradır." İfadelerini kullandı.

Eski Adalet Bakanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında gizli tanık Serdar Sertçelik'in iddialarına tepki göstererek, "Bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan haberlerde yer alan Ayhan Bora Kaplan dosyasının gizli tanığı Serdar Sertçelik tarafından ortaya atılan iddialar, şahsıma yapılmış apaçık bir iftiradır. Buradan açıkça ilan ediyorum; bu iftiranın doğru olduğunu kim ispat ederse, sahip olduğum tüm malvarlığımı ona hibe etmeyi, saygın Türk kamuoyu önünde taahhüt ediyorum." dedi.

Bozdağ yaptığı yazılı açıklamanın devamında, "Hakkımdaki iftiraların araştırılması ve müfterilerin cezalandırılması için avukatım aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Abdestimizden şüphemiz yok, hiçbir vakitte olmadı, elhamdülillah." ifadelerini kullandı.

Ayhan Bora Kaplan davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine Ankara Emniyeti'ndeki müdürlerin tutuklandığı soruşturmanın iddianamesinde, Sertçelik'in Bekir Bozdağ hakkındaki iddiaları yer almıştı. Sertçelik, iddianamede, "Bozdağ'ın hukuk bürosu var, dışarıdan iş hallettirdiği. 400 bin euro verdim Bozdağ'ın hukuk bürosuna. Yeniden yargılama aldık. 30 ay kapalıda yatacaktım normalde. 5 ay sonra tahliye oldum." demişti.

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