Bekir Bozdağ: Vatandaşımız parlamenter sistemi istemiyoruz dedi

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin nabzını tutan “Anadolu Soruyor” programının konuğu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu.

Bakan Bozdağ; Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Kanal Urfa’dan Ferhat Özer, EDESSA TV’den Şeref Toprak ve GTV’den Uğur Er’in sorularını yanıtladı.

"Vatandaşımız Parlamenter Sistemi istemiyoruz dedi"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Parlemento’da 323 milletvekili ile salt çoğunluğun Cumhur İttifakına verilmesi çok önemli. Bunlar; pasrlamenter sisteme dönme, döndürme iddialarını vatandaş ‘benim gündemimde bu yok’ diyerek bu sisteme dönmeyi ‘gündemden çıkarın’ demiştir. Bu mesajı çok net yaymıştır. Benim böyle bir şey gündemimde yok mesajını yaymıştır. Siz bizimle ilgili olmayan bir konuyu gündeme getirdiniz diyor. Parlamenter sisteme referandumlu ya da referandumsuz dönme iradesini halk reddetmiştir. Üçüncü olarak halk Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönme kararı almıştır. ‘ben bunu kabul ediyorum’ demiştir vatandaşımız” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımız çok net bir istikrar ortaya koydu"

Adalet Bakanı Bozdağ, “Vatandaş istikrar istedi. Parlamenter çoğunlukla Cumhurbaşkanlığının farklı ellerde olması farklı konulara yer açabilir. Parlamenter sistemde meclis düşük olsa, Cumhurbaşkanı ayrı olsa farklı olur. Bizim sistemimiz kanunla düzenlenen konularda bir defa Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkarılamaz. Parlamento bu kanunları düzenlemeye kalktığında Cumhurbaşkanının alanı daralabilir. Kılıçdaroğlu’nun bir çok taahhütü var. Bunun yüzde 90’ı meclisin elinde. Bunu meclis olmadan yapamaz. Mecliste çoğunluğu yok. Bizim vatandaşımızın parlamenter sisteme dönmek istemeyişinin nedeni budur. Yedi tane Cumhurbaşkanı yönetimini vatandaş kabul etmediği için çok net bir istikrar koymuştur vatandaş” şeklinde konuştu.

"28 Mayıs seçimi bir referandum seçimi değildir"

Bakan Bozdağ, “Bu seçim bir referandum değil. İki kişi arasında oylama yapılırsa bu referandum olmaz. Referandumda ‘evet’ ya da ‘hayır’ denilirse referandum oluyr. İkinci turda tek aday olursa referandum olur. Kılıçdaroğlu adaylıktan çıkarsa evet referandum olur. Ama şu an iki aday var. Demokratik bir seçimle iki aday yarışıyor. Ne yapıyorlar anayasadaki ifadeyi çarpıtarak ‘referandum bu’ diyorlar. Kılıçdaroğlu bunu referandum görüyorsa Kılıçdaroğlu kendini aday görmüyor demektir. Hem adaylıkta ısrar edip hem vatandaşı iki isimden birine tercih ettirmesi millete yalan söylemesi demektir. Yalanı millet sevmez, yalancıyı da millet iktidara getirmez” dedi.

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"Kılıçdaroğlu'nun 'PKK'ya destek vermeyeceğim' demesi lazım"

Bakan Bekir Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu’nun sözleri ortada. Şunu demesi lazım. Ben kayyumu ‘kaldıracağım’ dedi. Bunu şimdi kaldırması lazım. Yerel yönetimlerin özerkliklerini kaldıracağız dedi. Bütün hepsi konuşuyor. Öcalan’a özgürlük dönemi, İmralı’ya destek dedi. Şimdi Kılıçdaroğlu’nun bunu dememesi lazım. ‘Selahattin Demirtaş’ı ben bırakamam’ demesi lazım. Türk askerini Suriye’den ben çekmeyeceğim demesi lazım. Hasılı bunları demesi lazım. Ama demiyor. Çünkü bunları derse PKK, terör örgütü, FETÖ’nün desteğiyle sandığa giden oylar var. Ama bu tarafta milliyetçi oylara oynuyor. Bu açıklamaları yapınca oralardan da sesler gelmesi lazım. ‘Ben milliyetçi biz sisteme gireceğim, ‘kandil’i başınıza yıkacağım’ diyeceğim ama siz dikkate almayın demesi lazım” diye konuştu.

"Terör örgütleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hedef birliği yapıyorlar"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Terör örgütleri hedef birliği yapıyorlar, PKK’sı, FETÖ’sü, Amerika’da yapıyor. Bunların hepsinin hedefinde Tayyip Bey’i indirmek, Kılıçdaroğlu’nu getirmek var. Millet İttifakı bileşmelerinde bunlar da hedef birliği yapıyorlar. Bunların hedefleri, fikirleri, yaşam tarzları, kültürleri bu kadar birbiriyle çatışan insanı aynı hedefe hedef birliği yapmaya kim ikna etti. Sayın Özdağ’ın sözleri ortada, şimdi Kandil’in sözleri de ortada. Bunlar nasıl bir araya geliyor. Fikrren, ahlaken zıt olan insanları Cumhurbaşkanımıza karşı ne topladı? Bütün terör örgütlerinin derdi Erdoğan gitsin. Bunları bir araya getiren güç kim? Esas ona bakmak lazım. Benim gördüğüm onlara hükmeden bir güç var. Bütün bu güçlerin hesabını sandıkta milletimiz görecektir, defterini dürecektir. Türkiye’nin başkanını biz seçeceğiz. Sayın Oğan ilkeli bir duruş ortaya koydu. Ayın 28’inden sonra orada büyük değişimleri hep beraber göreceğiz. Bu aziz millet koyduğu ilkeleri ayakları altına alanları hiçbir zaman baş tacı yapmaz. Millet İttifakı ilkesizleri ittifakı haline geldi” dedi.

"TBMM ile belediye meclisleri bir değildir"

Bakan Bekir Bozdağ, “Meclisin yetkisi sayılı, sınırlı değildir. Bir belediyenin imarı, su parasıyla sınırı değildir. Ülkenin her alanını düzenleme Büyük Millet Meclisi’ne aittir. İkisi çok farklıdır. 21 Şubat 2001 ekonomik krizi öncesi Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i o zaman ki iktidar Cumhurbaşkanı yapmıştı. Yürütmenin başı sorunsuz kanadı olan Cumhurbaşkanı ile yürütmenin sonu Cumhurbaşkanı arasında Türkiye’ye ekonomik kriz gibi büyük bedel ortaya çıkardı. Yasama ve yargı hariç bütün yetkileri isterse Cumhurbaşkanından alabilir. Şimdi resen imzalanacak kararlar yargı denetimi dışındaydı, şimdi yargı denetimi dışında değil. Allah muhafaza böyle bir şey olduğu zaman yürümze. Bu ne demektir? 1 sene sonra yeniden seçim. Bu Türkiye’yi istikrarsızlığa sürüklemekten başka bir fayda sağlamaz. Onlar milleti kendilerine oy vermek için manipüle ediyorlar” şeklinde konuştu.

"HDP ve Yeşil Sol Parti açıkça Kılıçdaroğlu'nu destekliyor"

Bekir Bozdağ, “Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımızın söylediği bir sözü çarpıtarak milletin gözünün içine bakarak yalan söylüyor. Terör örgütü ele başlarından Murat Karayılan medyaya açıklama yaptı mı? Kendileri yaptı kendileri yayınladı. Montaj mı bu? Mustafa Karasu açıklama yaptı mı? Yaptı. Avrupa kanadından terör örgütü temsilcileri açıklama yaptılar yayınlandı mı? Yayınlandı. Açıklamayı kendileri yapıyor ve medya da oradan alıyor. Şimdi çıkıp demesi lazım; Murat Karayılan böyle bir açıklama yapmadı. Bunu diyebilir mi? Diyemez. HDP, Yeşil Sol Parti açıkça uzun metinler yayınladılar. Demirtaş resimler paylaştı. Bunların hepsi montaj mı? Diyebilirler mi bunlar montaj diye. Yine HDP ve Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararı aldı. Herkes biliyor ki terör örgütüne Yeşil Sol Parti’nin kandle rağmen böyle bir beyanda bulunması imkansız. Kılıçdaroğlu’na sormak lazım; bunlar montaj mı? Ortada montaj falan yok. Terör örgütlerinden rahatsızsanız söylemeniz gereken basit; ‘ben FETÖ, PKK, terör örgütlerinin desteklerini kabul etmiyorum’ deyip reddetmesi lazım. Sayın Kılıçdaroğlu’nun ima yollu bile terör örgütlerinin desteklerini reddettiğini gördünüz mü? Adlarını söyleyerek lanet okuyamıyor. O örgütleri ve onların çağrısıyla oy verecek kesimleri kırmak istemediği çok açık. PKK seni desteklediğini ifade ediyor da peki neden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekliyoruz demiyor, niye bunları Cumhurbaşkanımıza yapmıyor da Kılıçdaroğlu’na yapıyorlar. Bu çok açık. Herkesin gözünün önünde bir hedef birliği var. Hedef birliği mutabakatları olduğunu açıklıyorlar. Kılıçdaroğlu gibzli bir şey yok diyor. Sırrı Sakık da diyor ki bize kapalı kapılar ardında verdiğin sözleri açıkla. BGizli bir şey yoksa neden böyle diyorlar?” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, “AK Parti’nin, Cumhur İttifakı’nın en büyük düşmanı rehavet. Sandığa gitmezsek sandıktan çıkamayız. Eğer biz sandığa gitmezsek oradan galip çıkmayız. Biz bütün vatandaşlarımızı sandığa gitmeye bir kez daha davet ediyorum. Tek bir oyla Cumhurbaşkanımız seçilecek o da benim oyum olacakmış gibi bir oyla başkan seçilecek ya da kaybedecekmiş anlayışıyla sandığa gitmemiz şarttır. Sandığa sahip çıkmak sandığa gitmekle olur. Cumhurbaşkanımızın size ihtiyacı var. Lütfen sandığa gidin. Bütün eş dost akrabamızı sandığa götürelim. Sandığa girmezsek sandıktan çıkamayız. Ben Cumhurbaşkanımızı seven seçmenimizin sandığa gideceğine inanıyorum” dedi.

"Milletimiz yeni anayasa için mutabakat oluşturdu"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu söylemeyen yok. Herkes söyledi. Geçmişe dönük tecrübeyi aktardığımda mecliste uzlaşma zemininin olmadığını görüyoruz. Yeni anayasa için millette mutabakat var. Ama mecliste bu mutabakat yok. Millet hiçbir zaman bir partinin yeni anayasa yapmasını istemedi. Bir araya gelinmesini, uzlaşılmasını istedi. İnşallah 28. Dönem parlamentosu göreve başladıktan sonra Türkiye 100 yılının yeni adımları olarak atabilir. Türkiye yüz yılını yeni adımlarla başlatmak tıpkı Cumhuriyetin ilk anayasasının 24 maddesi gibi anlamlı olur.

"Milletimiz 'Oy versem de vermesem de Cumhurbaşkanı Erdoğan sözünü tutar' diyor"

Bakan Bekir Bozdağ, “Seçim sonuçları üzerinden depremzede vatandaşlarımıza ve deprem bölgesinde yaşayan hemşehrilerimize yapılan bu saygısızlığı, had bilmezliği lanetliyorum ve bunu yapanları da lanetliyorum. Bu çok çirkin bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımı sahipleyenler, ahlak yoksunu, vicdan yoksunu, merhamet yoksunu kişiler. Bunları ölçü almamak gerekir. Bunların toplum içinde büyük bir çoğunluk olduğunu düşünmüyorum. Burada bir takım troller çıkıp paylaşınca çok gibi görünüyor. Ama unutmayalım iyiler kötülerden daha fazladır ve onlar toplumu olumlu yönlendirirler. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın oy verme sebebi güvendir. Canlarını kaybetmişler, evlerini kaybetmişler. Canları geri gelmeyecek, diyorlar ki benim yıkılan evimi kim verecek? Yüzde 100 CHP’ye oy veren Defne’de siyaseten ideolojik davranmadığımda bizim evimizi Erdoğan verir dediğini duyar gibiyim. Çünkü Cumhurbaşkanımız verdiği sözü tutmuş. Yangında, sel felaketinde, depremde hepsine verdiği sözü tutmuşş. Tunceli depreminden sonra yeniden ihya ettik oy alıyor muıyuz? Hayır ama yapıyoruz. Van depremi yine öyle yeniden bir Van ihya ettik. Milletimiz Tayyip Bey’e güveniyor. Oy versem de vermesem de Tayyip Bey benim evimi yapar diyor” şeklinde ifade etti.

"Kabinede bir değişiklik olabileceğini tahmin ediyorum"

Bekir Bozdağ, “Kabinede bir değişiklik olur mu buna ben bir şey diyemem. Önce bütün görevlerin hepsi biz kadere iman eden insanlarız. Önce Allah’ın taktir etmesi, sonra Allah’ın taktir ettiği kişilerle karar verici makamın karar vermesi gerek. 28’in Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanı seçileceği aşikar. Yasalara göre Cumhurbaşkanımızın yetkisi altına olan konular. Kim için hangi görevleri taktir ederse o arkadaşımız devam edecektir. Layık olan, görevlendirilen arkadaşlarımız görevini yapacaktır. Ama hangi arkadaşımız gelirse gelsin başarılı olacağına inanıyorum. AK Parti her alanda bir değişim yaptı. Bu değişim çizgisinin her alanda devam edeceğini tahmin ediyorum” diye ifade etti.

Bakan Bozdağ, “Biz 21 yıldır iktidardayız. Bu ülkede kadın hakları konusunda 21 yıldır geri gitmemişiz de 22. yılımızda mı geri gideceğiz. Bu ülkede kadınların baş örtü hakkı yoktu. Vekil seçilme hakkı yoktu. Şu anda mecliste başı örtülü kadınlar var. Bizim dönemimizde istihdama bakın. Biz zorunlu eğitimi 8 yıldan 12 yıla çıkardık. Bunu yaparken kadınları gözeterek yaptık. Üniversiteleri o yüzden arttırdık. Şu anda kadınlardan yüksek tahsil ve lise eğitimi alanların oranına bakın. Biz kadınların önünü açtık. Konuşuyorlar. Bir tane Türkiye’de kadının yaşam tarzına müdahale edilip de hükümetin göz yumduğuna dair bir örnek göstersinler. Bunlarda bir korku var. Biz belediyelerde de 21 yıldır iktidarız, hükümette de. Belediyeler bizde, başka yerlerde bir sürü belediyemiz var. Ne zaman gelir bu yasaklar? Bunu pompalıyorlar korku şeklinde. Biz müdahaleyi korku, cebir veya tehditle olanı 1 yıldan 3 yıla kadr hapis cezası ortaya koyduk. Yaşam tarzını koruyan kanunu ortaya biz koyduk. Buna rağmen kalkıp konuşuyorlar. Sadece HÜDA Par üzerinen kirli bir algı yapıyorlar. Türkiye’yi Tayyip Erdoğan yönetiyor. Kaldı ki HÜDA Par ittifakın içinde dğil. Bizim listelerimizden girmiştir. Kadın konusunda taktiri alacak lider Cumhurbaşkanımızdır. Çünkü Atatürk’ten sonra en büyük devrimi Cumhurbaşkanımız yapmıştır. Bu ülkede bir çok kadın cinayete kurban gidiyordu. Töre cinayetleri vardı. Biz töre saikiyle cinayet işlenirse ağırlaştırılmış müebbet yaktık. Eşe karşı, boşanan eşe karşı yine ağırlaştırılmış mühebbet yaptık. En son dedik ki öldürülen kadınsa ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılacaktır. İnfazı da terör örgütleriyle eşit şekilde yaptık. Mahkemelerde kadın cinayetinde indirim almayı biz kaldırdık. Kadını koruyan, onların hukukunu başının üstüne koyan kanunları biz getirdik” şeklinde konuştu.