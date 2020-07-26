Bekir Bozdağ: Ayasofya hükümranlığın alametidir

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ,Fatih Sultan Mehmet Han'ın Peygamber Efendimiz (SAV)'ın övgüsünü aldığını hatırlatarak, "Peygamberimiz (SAV)'in müjdesi ile övgüsüne nail Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusu 567 sene önce İstanbul'u fethetmişti. Ayasofya, fethin ve hükümranlığın alameti olarak Camii oldu. 481 yıl Camii olarak görev yaptı. Aradaki 86 yıl ise kapısına zincir vuruldu." dedi.

'Ayasofya hükümranlığın alametidir'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ ise Fatih Sultan Mehmet Han'ın Peygamber Efendimiz (SAV)'ın övgüsünü aldığını hatırlatarak, "Peygamberimiz (SAV)'in müjdesi ile övgüsüne nail Fatih Sultan Mehmed Han ve ordusu 567 sene önce İstanbul'u fethetmişti. Fethin ve hükümranlığın alameti olarak Ayasofya'yı Camii yapmıştı. 481 yıl Camii olarak görev yaptı. Aradaki 86 yıl ise kapısına zincir vuruldu." dedi.

'Bu kararı ancak böyle bir millet alabilirdi'

"Ayasofya bu tarihi gün de yeniden Kur'an-ı Kerim tilaveti ile buluştu." diyen Bekir Bozdağ, "Ayasofya Camii, yapılan secdelerle, okunan Kur'anlar ile müslümanlarla olan özlemini giderdi. Bugün burada yaşadığımız her şey tarihi birer andı. Rab'bime şükürler olsun ki böyle bir tarihi hadiseye şahitlik edenlerden birisi oldum. Milletimizden de Allah razı olsun. Çünkü böyle bir kararı ancak böyle büyük bir millet alabilirdi. Milletimizin önderliğindeki Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan da Rab'bim razı olsun." ifadelerini kullandı.