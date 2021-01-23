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Yaşam Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yaşam

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020/1.Dönem çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı'nın ardından vatandaşlar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 18:51:00 -
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

021 yılında mahalle bekçisi olarak görev yapmak isteyen vatandaşların katıldığı 2021 bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı 2020/1. Dönem Bekçilik sınavı A ve B kitapçıkları soru ve cevapları
Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı 2020/1. Dönem Bekçilik sınavı A ve B kitapçıkları soru ve cevapları

Eğitim

Bekçilik sınav soru ve cevapları yayınlandı 2020/1. Dönem Bekçilik sınavı A ve B kitapçıkları soru ve cevapları

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