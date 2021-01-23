021 yılında mahalle bekçisi olarak görev yapmak isteyen vatandaşların katıldığı 2021 bekçilik sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuç bilgileri 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.