Bekçilik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak 2021? Bekçilik soruları ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Bekçilik sınavı bugün saat 14.00'da başladı. 120 dakika süren sınavın ardından adayların gündeminde sınav soruları ve sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aıyor. İşte bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav soruları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde yayımlanacak. Bekçilik sınav soruları, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.