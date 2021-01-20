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Yaşam Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yaşam

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı bugün uygulandı. Bekçi adayları sınavın ardından sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-20 16:54:00 -
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınavı soruları ne zaman yayımlanacak 2021? Bekçilik soruları ile ilgili detaylar gündemde yer alıyor. Bekçilik sınavı bugün saat 14.00'da başladı. 120 dakika süren sınavın ardından adayların gündeminde sınav soruları ve sonuçlarının açıklanacağı tarih yer aıyor. İşte bekçilik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav soruları ile ilgili detaylar merak ediliyor. Sınav soruları ve cevap anahtarları 22 Ocak 2021 tarihinde yayımlanacak. Bekçilik sınav soruları, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

Bekçilik sınav sonuçları 15 Şubat 2021 tarihinden itibaren https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

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