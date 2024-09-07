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Yerel Bekçi köpeğinin parçalama anı kamerada!
Yerel

Bekçi köpeğinin parçalama anı kamerada!

Yeniakit Publisher
2024-09-07 14:08:27 - 2024-09-07 14:08:27

Samsun’da bir şahsı, bekçi köpeğin saldırarak yaraladığı olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 5 Eylül’de İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Aydın (39) yoldan geçerken aniden sıkışınca tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği bir işyerinin bahçesinde zincirle bağlı olan bekçi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin çeşitli yerlerinden ısırarak yaraladığı 3 çocuk babası Abdullah Aydın, ölümden döndü. Yaralı, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olay anı kamerada

Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Abdullah Aydın’ın koşarak tuvalete gitmesi, bir süre sonra köpeğin ona saldırması ve sürünerek ondan kurtulmaya çalışması anları yer alıyor. Aydın’ın köpeğin saldırısından güçlükle kurtulduğu görülüyor.

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