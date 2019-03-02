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Bekçi alımları 2019 yaş şartı kaç? Bekçi alımları yaş şartı son durum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin bekçi alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mart ayı itibariyle yayımlanacağı ifade edilen 8 bin bekçi alımı hakkında yaşanan gelişmeler neler? Bekçi alımı yaş şartı 35 yapılacak mı? Bekçi alımı 2019 yaş şartı son durum ne?

02 Mart 2019 Cumartesi 21:58
Bekçi alımları 2019 yaş şartı kaç? Bekçi alımları yaş şartı son durum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 8 bin bekçi alımı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mart ayı itibariyle yayımlanacağı ifade edilen 8 bin bekçi alımı hakkında yaşanan gelişmeler neler? Bekçi alımı yaş şartı 35 yapılacak mı? Bekçi alımı 2019 yaş şartı son durum ne?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada, müjdeli haber duyurulmuş ve Mart ayında 8 bin bekçi alımı yapılacağı ifade edilmişti. Bu ilanlarla alakalı kadro sayıları da yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Bakan Soylu açıklamasında Ankara' ya 500, İstanbul' a 1000 kişi alınacağına değindi. Şehirlere yaptığı ziyaretlerden birinde Yozgat' a uğrayan Bakan Soylu, buraya da bekçi alımı yapılacağı müjdesini paylaşmıştı.

Bekçi alımı 2019 yaş şartı

Bekçi alımlarıyla alakalı olan diğer bir konu ise yaş şartlarının değiştirilmesi konusudur. Bakan Soylu' ya seslerini duyurmaya çalışan adaylar, bekçi alımları için yaş şartının 35 olarak belirlenmesini istediklerini aktarmaktadırlar. Bu sayede binlerce adayın daha başvuru yapma imkanı bulacağı ilanın, çok sayıda kişiye imkan tanıyacağına yer verilip, gündeme taşınmaya çalışılmaktadır. Henüz bu konuyla alakalı bir duyuru yapılmadı. Bekçi alımındaki yaş şartının şuan itibariyle 31 olduğunu söyleyebiliriz. Elbette bir değişiklik yapılırsa, konuyla alakalı bilgilendirmeleri de sizlere aktarmaya çalışıyor olacağız.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 21:58
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