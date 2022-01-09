Bekçi alımı ne zaman olacak? Bekçi alımı 2022 başvuru başladı mı?

2022 bekçi alımları ne zaman olacak? Bekçi alımı ne zaman? 10 bin bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? Soruları bekçilik başvurusunda bulunacak olan adaylar tarafından merak konusu oluyor. Polis Akademisi Başkanlığı İstanbul olmak üzere Ankara, Mersin, Adana, Gaziantep ve Hatay’da görev yapacak 10 bin bekçi alınacak. İşte bekçilik başvurularıyla ilgili detaylar haberimizde...

Bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş, bekçi alımı ile ilgili yeni ilanın yayınlanmasını bekliyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağı açıklanmıştı.

2022 bekçi alımı ne zaman?

Bekçi alımı 2021 başvuru ekranı henüz açılmadı. Başvurular ardından 10 bin bekçinin EGM bünyesinde istihdam edilmesi bekleniyor. Bekçi alımı başvuruları geçtiğimiz yıl 19 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşmişti. Konuya ilişkin resmi duyuru yayımlandığında bekçi başvuruları e Devlet üzerinden alınacak.Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı ile ilgili açıklama bekleniyor. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

Bekçi başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

Bekçi maaşı ne kadar?

- İlkokul mezunu bekçi 5.008,221 TL

- Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL

- Üniversite mezunu bekçi 5.421,4155 TL maaş alacak.