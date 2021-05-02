Bekçi alımı ne zaman? Bekçi alımı 2021'de olacak mı?

Bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çarşı ve mahalle bekçi adayları alımlar için süreci yakından takip ediliyor..

Bekçi alımı ne zaman?

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen binlerce genç bekçi alımı tarihini gündemlerine alıyor. Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 2021 bekçi alımı için detaylar şöyle;

Bekçi alımı tarihi henüz belli olmadı. Kurum tarafından yapılacak olan açıklama sonrasında detaylar duyurulacaktır.

Bekçi alımı başvurusu nereye yapılır?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre www.pa.edu.tr resmi internet sitesi üzerinden adaylar, e-devlet şifreleriyle giriş yaparak bekçilik başvurusu için ön başvuru yapabiliyor. Alımla ilişkili olarak sınav takvimi ise Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden ilan edilecek. Başkanlık; konuyla ilgili olarak farklı kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesini önemle duyurdu.