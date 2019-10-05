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Bekçi alımı| Milli Eğitim Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı başvuru

İŞKUR MEB TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR MEB alımları merak ediliyor. Milli eğitim bekçi alımı, Milli Eğitim Bakanlığı bekçi alımı başvuru ilanları okulların açılmasıyla birlikte MEB İŞKUR TYP iş ilanına göre, İstanbul'un 39 ilçesinde bekçi güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İŞKUR MEB güvenlik şartları neler? İŞKUR MEB güvenlik alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu ile bekçi alımı şartları neler?İŞKUR İstanbul’da hangi okullara bekçi alımı yapılacak?

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:16
Bekçi alımı| Milli Eğitim Bakanlığı güvenlik görevlisi alımı başvuru

İŞKUR MEB TYP başvuruları ne zaman? İŞKUR MEB alımları merak ediliyor. Milli eğitim bekçi alımı, Milli Eğitim Bakanlığı bekçi alımı başvuru ilanları okulların açılmasıyla birlikte MEB İŞKUR TYP iş ilanına göre, İstanbul'un 39 ilçesinde bekçi güvenlik görevlisi alımı yapılacak. İŞKUR MEB güvenlik şartları neler? İŞKUR MEB güvenlik alımı ne zaman? Bekçi alımı başvurusu ile bekçi alımı şartları neler?  İŞKUR İstanbul’da hangi okullara bekçi alımı yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İçişleri Bakanlığı ve Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı çalışmalar kapsamında okulların çevre temizliği, güvenlik ve çevre düzenleme gibi alanlarındaki personel açıkları İŞKUR Toplum Yararına Programları (TYP) ile yapılmakta. MEB bünyesinde bekçi olarak çalışmak isteyenler İŞKUR TYP güvenlik görevlisi iş ilanlarına başvuru yapmaya başladı. Peki İŞKUR TYP başvuruları ne zaman? TYP İŞKUR başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR TYP MEB bekçi alımı başvuru şartların neler? İŞKUR TYP başvuruları ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanlığı İŞKUR üzerinden İstanbul genelindeki çok sayıda okula güvenlik görevlisi bekçi alımı yapıyor. İŞKUR TYP MEB güvenlik görevlisi alım başvuruları 30 Haziran 2019 tarihinde görev sona erecek. Başvuru yapan adaylar için lise, kura yöntemi ile seçim tarihlerinde noter huzurunda gerçekleşecek.

İŞKUR TYP başvuru şartları neler?

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

İŞKUR TYP MEB güvenlik görevlisi iş başvurusu için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:16
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