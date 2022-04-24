Bekçi alımı hangi illerde olacak? 2022 bekçi alımı yapılacak iller...

2022 bekçi alımları ne zaman, bekçi alımı yapılacak iller hangisi 2022? Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçi kadrosu ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı. Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamayla birlikte Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavları ile ilgili duyuru yayımlandı. Duyuruda, “7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 3.250 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır. Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” İfadelerine yer verildi. Fakat giriş sınavının hangi tarihte yapılacağına dair net bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Bekçi alımı hangi illerde olacak?

Resmi Gazete bekçi alımları ilan detayları... Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamenin ardından bugün Polis Akademi’sinin, Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı ile ilgili yapmış olduğu duyurunun ardından gözler, bekçi alımı başvuru şartlarına çevrildi. Yapılan açıklamada, 81 il valiliğinde istihdam edilecek 3 bin 250 bekçi alımı için gerekli olan bazı şartlar paylaşıldı. Alımı yapılacak olan adayların en az lise mezunu ve dengi okullardan mezun olması gerektiğini ifade eden açıklamada başka detay verilmezken, alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları ile birlikte ileri bir tarihte açıklanacak.

Daha önceki bekçi alımlarında aralarında İstanbul, İzmir, Ankara'nın da olduğu çok sayıdaki ilde bekçi alımı gerçekleştirilmişti.

İzmir

İstanbul

Kocaeli

Ankara

Denizli

Diyarbakır

Kayseri

Gaziantep

Karaman

Balıkesir

Bilecik

Afyonkarahisar

Eskişehir

Antalya

Bursa

Tekirdağ

Edirne

Mersin

2022 bekçi alım şartları neler?

En az asgari olarak 167 cm boyunda olmak,

Görev yapmasına engel bir hastalık bulunmamak,

En az lise mezunu olmak şartı,

18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını bitirmemiş olmak,

Herhangi bir suçtan dolayı mahkum kalmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Beden kitle indeksi 18-27 arasında olmak,

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet etmek,

Uyuşturucu veya alkol tedavisi görmemiş olmak,

Silah taşımaya engeli olmaması,

Memuriyet engeli olmaması gerekiyor.