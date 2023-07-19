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Konut Projeleri "Bekara ev yok" diyen yandı
Konut Projeleri

"Bekara ev yok" diyen yandı

Yeniakit Publisher
2023-07-19 08:45:00 -
"Bekara ev yok" diyen yandı

Kiralık ev ilanlarında "bekara ev yok" ibaresi yılların konusu. Peki, bu duruma karşı hangi düzenleme ve hangi yaptırımlar var?

Tartışmalara bir yenisi eklendi. "Bekara kiralık değildir" ibareleri tepki topladı. Ev sahibi ve kiracılar arasında yeni bir fitil ateşlendi. CNN TÜRK'e konuşan TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Ev sahipleri bekara ev yok diyemezler. Ev sahibi-kiracı tartışmaları maalesef çok kötü tartışmalar haline geldi ve sonuçlandığını gördük. Haklı bir sebep ev kiralamaktan kaçınılamaz. Kiralamak isteyen vatandaşlar haksızlıkla karşılaştıklarında sessiz kalmamalıdır. Çünkü onları koruyan kanunlarımız var" dedi.

"İDARİ PARA CEZASI VAR, TAZMİNAT DAVASI AÇILABİLİR"

Ev sahiplerinin ayrımcılık yaptığı tespit edilirse idari para cezası söz konusu. Ayrıca manevi tazminat davası da açılabiliyor. Avukat Nermin Kısa, "Herhangi bir ayrımcılık yapıldığında biliyorsunuz ki bu suç teşkil ediyor. Kişileri cinsiyet, ırk, dil, din veya medeni durumlar gibi vs. durumlar nedeniyle kişilere kiraya vermeme durumu ortaya çıkarsa, şahıslar dava yoluna giderek tazminat haklarını arayabilirler. Ev sahipleri, emlakçılar ve ilgili siteler muhakkak ki ceza alıyorlar. İdari para cezasına çarptırılıyorlar" diye konuştu.

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