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Bein Sports'da bugün hangi maçlar var? | Bein Sports 21 Şubat yayın akışı

beIN Sports yayın akışı bilgileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vatandaşlar karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağını merak ederek beIN Sports yayın akışı bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte 21 Şubat Perşembe Bein Sports yayın akışı bilgileri...

21 Şubat 2019 Perşembe 22:28
Bein Sports'da bugün hangi maçlar var? | Bein Sports 21 Şubat yayın akışı

beIN Sports yayın akışı bilgileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vatandaşlar karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağını merak ederek beIN Sports yayın akışı bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte 21 Şubat Perşembe Bein Sports yayın akışı bilgileri...

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)

20:55 Zenit - Fenerbahçe (C)

23:00 Avrupa Gecesi

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:45 ST 1.Lig Maç Özetleri

BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)

20:15 Sunderland - Accrington

22:00 Avrupa Gecesi

23:00 Benfica - Galatasaray (C)

01:00 Avrupa Gecesi

BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)

20:30 A.Efes - Olimpiakos (Ortak Yayın)

22:30 41. Dakika

23:00 beIN Bugün

00:00 Oyun Kurucu

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 22:28
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