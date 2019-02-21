Bein Sports'da bugün hangi maçlar var? | Bein Sports 21 Şubat yayın akışı
beIN Sports yayın akışı bilgileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vatandaşlar karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağını merak ederek beIN Sports yayın akışı bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte 21 Şubat Perşembe Bein Sports yayın akışı bilgileri...21 Şubat 2019 Perşembe 22:28
beIN Sports yayın akışı bilgileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vatandaşlar karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağını merak ederek beIN Sports yayın akışı bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte 21 Şubat Perşembe Bein Sports yayın akışı bilgileri...
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)
20:55 Zenit - Fenerbahçe (C)
23:00 Avrupa Gecesi
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:45 ST 1.Lig Maç Özetleri
BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)
20:15 Sunderland - Accrington
22:00 Avrupa Gecesi
23:00 Benfica - Galatasaray (C)
01:00 Avrupa Gecesi
BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019)
20:30 A.Efes - Olimpiakos (Ortak Yayın)
22:30 41. Dakika
23:00 beIN Bugün
00:00 Oyun Kurucu
YORUM YAZ