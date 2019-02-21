Bein Sports'da bugün hangi maçlar var? | Bein Sports 21 Şubat yayın akışı beIN Sports yayın akışı bilgileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vatandaşlar karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağını merak ederek beIN Sports yayın akışı bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte 21 Şubat Perşembe Bein Sports yayın akışı bilgileri...

beIN Sports yayın akışı bilgileri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vatandaşlar karşılaşmaların hangi kanalda yayınlanacağını merak ederek beIN Sports yayın akışı bilgilerini öğrenmek istiyor. İşte 21 Şubat Perşembe Bein Sports yayın akışı bilgileri... BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019) 20:55 Zenit - Fenerbahçe (C) 23:00 Avrupa Gecesi 00:00 Süper Lig Maç Özetleri 00:45 ST 1.Lig Maç Özetleri BEIN SPORTS 2 YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019) 20:15 Sunderland - Accrington 22:00 Avrupa Gecesi 23:00 Benfica - Galatasaray (C) 01:00 Avrupa Gecesi BEIN SPORTS HABER YAYIN AKIŞI (21 ŞUBAT 2019) 20:30 A.Efes - Olimpiakos (Ortak Yayın) 22:30 41. Dakika 23:00 beIN Bugün 00:00 Oyun Kurucu

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