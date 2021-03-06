Behçet hastalığı nedir neden olur belirtileri nelerdir?

Behçet hastalığı dermatolojik hastalıklardan biridir. Pek çok kişi bu hastalığın sebeplerini, belirtilerini merak ediyor. Peki, behçet hastalığı nasıl tedavi ediliyor?

Behçet hastalığı nedir?

Behçet hastalığı, vücudun farklı yerlerindeki kan damarlarının iltihabına neden olan ve nadir görülen kronik bir hastalıktır. Behçet hastalığı, adını hastalarından birinde sendromun üç ana belirtisini ilk olarak 1924 senesinde saptayan ve hastalık üzerine yaptığı araştırmayı 1936 senesinde yayınlayan Türk dermatolog ve bilim adamı Hulusi Behçet'ten almıştır. Hastalığın adı 1947 senesinde Cenevre'deki Uluslararası Dermatoloji Kongresi'nde resmen Morbus Behcet olarak kabul edilmiştir.

Behçet hastalığı niye olur?

Behçet hastalığının kesin bir sebebi yoktur. Ancak uzmanlar genetik ve çevresel faktörlerin bu hastalığa yol açtığını ifade ediyor. Hastalardaki HLA-B51 geninin hastalığın ortaya çıkışında rol oynadığı düşünülmektedir ancak bunun yanı sıra çevresel faktörlerin de hastalığın seyrinde önemli bir rol oynadığı tespit edilmiştir.

Türkiye’de yapılan çalışmalarda ülkedeki görülme sıklığının 100.000 kişide 20 ile 421 arasında olduğu tespit edilmiştir. Ancak Uluslararası Behçet Hastalığı Topluluğu’na göre (ISBD) hastalığın Türkiye’de görülme sıklığı 10.000 kişide 8-37 arasıdır.

Behçet hastalığı belirtileri?

Ağızda sık tekrarlaya aftların oluşması.

Cilt üzerinde sivilceye benzeyen sert, kabarık, kırmızı renkli ve özellikle bacak üzerinde yaralar gözlenir.

Gözlerde alevlenme şeklinde başlayan göz tutulumu hastalığın 3 yıllık sürecinde ortaya çıkar. Gözler hem arkadan hem önden tutularak görme kaybına kadar varan kötü bir tabloya bürünür.

El ve ayak bilekleri, diz ve dirsek eklemlerinde iltihaplanma gözlenir.

Özellikle çocuklarda baş ağrısı ve sara nöbetleri gözlenebilir.

Bacakların baldır kısımlarında yer alan toplar damarlar şişerek şiddetli ağrılar oluşturur.

Bağırsaklarda ülsere benzeyen yaralar oluşur.

Behçet hastalığı tedavisi var mı?

Pek çok kişi behçet hastalığının tedavisi olup olmadığını araştırıyor. Behçet hastalığında tedavi kişinin şikayetlerine bağlı olarak şekilleniyor. Kimi zaman hastaların yaşam tarzında önemli değişiklikler yapmaları gerekirken kiminde uzun süreli ilaç kullanımı uygun görülüyor.