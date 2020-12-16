"Beethoven'ın Doğum Günü Konseri" canlı yayınla TRT 2'de yayınlanacak
Doğu Batı Divanı Orkestrası tarafından düzenlenecek özel konser, yarın Almanya'dan canlı yayınla TRT 2 ekranlarında müzikseverlerin beğenisine sunulacak
İSTANBUL (AA) - Ünlü Alman besteci ve piyanist Ludwig van Beethoven, doğumunun 250'nci yıl dönümünde doğduğu şehir Bonn'da görkemli bir konserle anılacak.
Doğu Batı Divanı Orkestrası tarafından düzenlenecek "Beethoven'ın Doğum Günü Konseri" yarın Almanya'dan canlı yayınla TRT 2 ekranlarında müzikseverlerin beğenisine sunulacak.
Şef Daniel Barenboim yönetimindeki Doğu Batı Divanı Orkestrası, Alman bestecinin "3. Piyano Konçertosu" ve "5. Senfonisi"ni seslendirecek.