Bedia Akartürk yaşı kaç? Bedia Akartürk kimdir, nereli? Bedia Akartürk şarkıları hangileri?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Bedia Akartürk geliyor. Bedia Akartürk'ten türküler dinle araması Youtube üzerinden en çok aranan türküler listesinde üst sıralarda yer almakta. Peki, Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte Bedia Akartürk'ün hayatı, kariyeri ve biyografisi...

Bedia Akartürk kimdir?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941 tarihinde Ödemiş’te doğdu. Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir. Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür. Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

Bedia Akartürk albümleri hangileri?

45'lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)