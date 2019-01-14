Bedia Akartürk kimdir nerelidir

Türk Halk Müziği’nin mihenk taşlarından biri olan Bedia Akartürk, Bursa’da gribal enfeksiyon tanısıyla özel bir hastanee tedaviye alındı. Peki Bedia Akartürk’ün sağlık durumu nasıl? Akartürk, daha sonra yaşını büyüterek TRT İzmir Radyosu'nda çalışmaya başladı. Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk nereli ve kaç yaşında?

Türk Halk Müziği’nin ünlü ismi 78 yaşındaki Bedia Akartürk, bu sabah Özel Medicana Bursa Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaklaşık 2 gün önce rahatsızlanan ve bu sabah öksürük ve soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Akartürk’e gribal enfeksiyon tanısı konuldu. İlaç ve serum tedavisine başlayan doktorlar, Bedia Akartürk’ü tedbir amaçlı Kulak Burun Boğaz kliniği servisine yatırdı.

Bedia Akartürk kimdir?

Türk Halk Müziği sanatçısı. 4 Şubat 1941, Ödemiş / İzmir doğumlu. Ailesinin tek çocuğu olan Bedia Akartürk, babasının soyadını ve kendi adını hiç değiştirmeden müzik piyasasında yer aldı. Sanat hayatına doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan Akartürk, daha sonra yaşını büyüterek TRT İzmir Radyosu'nda çalışmaya başladı. 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'na geçti. Sonraki sanat yaşamını Ankara’da sürdürdü ve Ankara Radyosundan emekli oldu. Sanatçı, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren vererek Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etti.

Sanat hayatında 6 sinema lmi ve sayısız birçok albüme imza atan Akartürk, Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi oldu ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik ünvanına layık görüldü. 1978 yılında yayımlanan "Zühtü" albümüyle altın plak ödülü kazandı. Sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam eden sanatçı, halen bu çalışmalarını sürdürmektedir. Sesinin rengiyle diğer sanatçılardan ayırt edilebilecek bir özelliğe sahip olan Akartürk, Türkiye’nin yaşayan efsanelerinden biridir. İzmir Ödemiş’te adına kurulan Bedia Akartürk Müzesi’nde sanatçının bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görülebilir.

Sanatçı Haziran 2015’te geçirdiği kalça protezi ameliyatını atlatarak sağlığına kavuştu. Akartürk, Ödemişli olması nedeniyle, “Sarı Emine” olarak bilinen annesinin mezarını 48 yıl aradan sonra 2015 yılında Bornova’dan aldırıp Ödemiş Birgi Mezarlığına defnettirdi.

Albümleri:

45'lik, Anadolu Türküleri, Anam Ağlar, Aşka Yemin, Bayramdan Bayrama, Bedia Akartürk, Denize Dalayım mı, Derdimi

Dermana Gezdim, Folklör Kraliçesi (1975), Gitme Bülbül, Gülende, Kervan (Ey Sevdiğim), Konyalım yürü, Konya Bülbülü 1,

Konya Bülbülü 2, Kullar Olam, Neyleyim Neyleyim, Özür Diliyorum Senden (2004), Ödemiş Türküleri, Sıla Hasreti, Yumurtanın

Kulpu Yok, Zühtü (1978).

Aldığı Ödüller:

250'nin üzerinde plaket, 7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır, Altın bağlama, 6 altın plak, Altın Plak ("Zühtü" albümüne verilmiştir), Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı'nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir), Altın Kaşık (En son tahta kaşık albümüne verilmiştir).