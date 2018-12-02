Bedensel engelli sporculardan tarihi başarı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) alınan bilgiye göre, milli sporcular, bu yıl katıldıkları uluslararası organizasyonlarda 80 altın, 88 gümüş ve 78 bronz olmak üzere 246 madalya elde etti.

Tarihinin en başarılı dönemini geçiren bedensel engelli sporcular, geçen yıl uluslararası şampiyonalarda 172 madalya almıştı.

Türkiye, böylece bedensel engelli branşlarda 2017'ye göre 74 madalya fazla kazandı.

- "Balık Kız"dan altın madalya

İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı, Türkiye'nin gururu oldu.

Doğuştan iki kolu olmayan "Balık Kız" Sümeyye, S5 kategorisi kadınlar 50 metre sırtüstünde 45.21'lik derecesiyle altın madalyaya ulaşarak adından söz ettirdi.

Sümeyye, Dublin'de ayrıca S5 kategorisi kadınlar 50 metre kelebekte de üçüncü olarak bronz madalya aldı.

- Atletizmde madalyalar rekorlarla geldi

Almanya'nın başkenti Berlin'de organize edilen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular, kırdıkları rekorlarla organizasyona damga vurdu.

Milli sporcular Zübeyde Süpürgeci, Hamide Kurt Doğangün ve Oğuz Akbulut, Berlin'de Avrupa rekorlarına imza attı.

T54 kategorisi kadınlar 200 metrede 30.96'lık derecesiyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya alan Zübeyde Süpürgeci, 100 metrede de gümüş madalyayı boynu taktı.

Hamide Kurt Doğangün ise T53 kategorisinde hem 200 hem de 400 metre yarışlarında şampiyona rekoru kırarak iki altın madalya birden kazandı. 800 metre finalinde üçüncü olan Hamide, böylece şampiyonayı 2 altın ve 1 bronz madalyayla tamamladı.

T12 kategorisinde erkekler 400 metrede 49.92'lik derecesiyle yarışı birinci sırada tamamlayarak altın madalyaya uzanan Oğuz Akbulut, aynı zamanda Avrupa rekorununun yeni sahibi oldu.

- İki Türk masa tenisçi finalde karşılaştı

2018 Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda erkekler klas 4 finalinde milli sporcular Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 3-0 kazanan Nesim Turan altın madalyayı boynuna takarken, Abdullah Öztürk gümüş madalyada kaldı.

Şampiyonada ayrıca milli masa tenisçilerden Ali Öztürk altın, Kübra Korkut ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türk Milli Takımı, Slovenya'da gerçekleştirilen organizasyonu 2'şer altın ve gümüş olmak üzere 4 madalyayla tamamlayarak önemli bir başarı elde etti.

- Basketbolda üst üste ikinci şampiyonluk

Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Almanya'yı yenerek şampiyonluğa ulaştı.

İtalya'nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda son şampiyon unvanıyla mücadele eden milli takım, finalde Almanya'yı 67-64 mağlup etti.

Milliler, bu sonuçla üst üste ikinci kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

- Ampute futbolda dünya ikinciliği

Ampute Milli Takımı, geçen yıl elde ettikleri Avrupa şampiyonluğunu dünya ikinciliğiyle taçlandırdı.

Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda final maçında Angola ile karşılaşan Türkiye, rakibine penaltılar sonucunda yenilerek dünya ikincisi oldu.

- Başkan Uztürk: "Yeni bir rekora imza attık"

TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılarla dolu bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl 172 madalyayla rekor kırdıklarını belirten Uztürk, bu yıl 2017'ye göre 74 madalya daha fazla kazanarak yeni bir rekora imza attıklarını söyledi.

Uztürk, milli sporcuların adeta madalyalara ambargo koyduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"2018'de şu ana kadar kazandığımız 246 madalya ile geçen yıla fark attık. Altın çağımızı yaşıyoruz. Her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Okçuluktan atletizme, yüzmeden atıcılığa birçok branşta önemli başarılar elde ettik. Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon olduk. Ampute Futbol Milli Takımımız da geçen yıl elde ettiği Avrupa şampiyonluğunun ardından bu sene dünya ikinciliğine ulaştı. Kayakta 2018 Kış Paralimpik Oyunları'na katıldık. Başarılarımızın artarak devam edeceğine inancımız tam."