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Aktüel Bedensel engelli Merve'nin polislik hayali gerçek oldu
Aktüel

Bedensel engelli Merve'nin polislik hayali gerçek oldu

Yeniakit Publisher
2020-12-03 12:19:50 -
Bedensel engelli Merve'nin polislik hayali gerçek oldu

BİLECİK (AA) - Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki bedensel engelli Merve Çetinkaya'nın polislik hayalini İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli gerçekleştirdi.

Çetinkaya'nın sınıf öğretmeni Serkan Ongun, Merve'nin polislik hayalini Osmaneli Emniyet Müdürü Ali Özgan'a iletmesi üzerine hazırlıklar başladı.

Başkomiser üniforması diktiren polisler, çeşitli hediyeler de alarak ekip araçlarıyla Merve'nin Haceloğlu Mahallesindeki evine gitti.

Heyecanla ekipleri karşılayan Merve, hediyelerini alıp başkomiser kıyafeti ile birlikte ekip aracına binerek siren çaldı.

Megafonla mahalle halkına seslenen Merve, "Lütfen maskesiz dolaşmayalım" anonsu yaparak ekiplerle bir süre dolaştı.

- "Kızıma çok güzel bir moral oldu"

Baba Serhat Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının polislere karşı büyük bir sempati duyduğunu, her zaman polis üniformasını giymek ve ekip araçlarına binmek istediğini dile getirdiğini söyledi.

Kızına gösterilen ilginin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade eden Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Kızım hep büyüdüğünde polis olmak istediğini söylüyordu. Emniyet Müdürlüğü'nden arayıp 'size geleceğiz' dediklerinde kızım 'hayallerim rüyaydı, gerçek oldu' dedi. Bu isteğinin yerine getirilmesini sağlayan sınıf öğretmenimiz Serkan Ongun’a Emniyet Müdürü Ali Ozgan’a, karakol amiri Yılmaz Türk’e ve beraberindeki polis ekiplerine çok teşekkür ediyorum. Kızıma çok güzel bir moral oldu."

Karakol Amiri Yılmaz Türk ise Merve'nin hayalini öğrendikten sonra karakolda büyük bir heyecan yaşandığını belirtti.

Herkesin Merve için koşturduğunu vurgulayan Türk, "Merve'nin polis olma hayali varmış, biz de bir gün dahi olsa Merve kardeşimizin hayalini gerçekleştirmek istedik. Merve kardeşimizin polis kıyafetini giydikten sonraki sevincini görmek bizleri de çok sevindirdi mutlu olduk."​​​​​​​ ifadelerini kullandı.

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