Bedenimizdeki rakamlar küçük dilinizi yutturur

● Bir insandaki toplam hücre sayısı: 100 trilyon

● Bir insandaki farklı hücre çeşitleri: 210 kadar

● Her saniye ölen hücre sayısı yaklaşık: 50 milyon

● Her saniye yeni yaratılan hücre sayısı yaklaşık: 50 milyon

● Kandaki toplam alyuvar hücresi sayısı: 25 trilyon

● Kandaki toplam akyuvar hücresi sayısı: 25-100 milyar

● Toplam sinir hücresi sayısı: 30 milyar

● (Bir sinekte 100 bin, fare beyninde ise 10 milyon sinir hücresi vardır)

● Beyin kabuğundaki (korteks) sinir hücresi sayısı: 10 milyar

● Beyincik korteksindeki hücre sayısı: 10 milyar

● Bütün sinir hücrelerinin toplam sinaps sayısı: 100 trilyon

● Normal halde günlük ölen sinir hücresi sayısı: 50 -100 bin

● Bir hatırlama sürecinde faal olan beyin hücresi sayısı: 10 -100 milyon

● Mide asiti üreten hücre sayısı (erkekte) yaklaşık: 1 milyar

(kadında) yaklaşık 820 milyon

● En küçük hücre olan spermlerin boyu: 3-5 µm

● Beyindeki glia hücrelerinin boyu: 5 µm

● En büyük hücre olan yumurta hücresinin çapı:100-120µm

● Bir karaciğer hücresinin ortalama büyüklüğü: 30-50µm

● Bir alyuvarın çapı: 7 µm

● Hücre zarının toplam kalınlığı: 8,0 nm

● Bir atomun çapı: 0,1-0,5 nm

● Üst deri hücresinin ömrü: 19,2 gün

● Dudak epidermis hücresinin ömrü: 14,7 gün

● Ayak tabanı epidermis hücresinin ömrü: 19,1 gün

● Kulak içini döşeyen epitel hücresi ömrü: 34,5 gün

● Alyuvarların ömrü: 20 gün

● Karaciğer hücresinin ömrü: 222 gün

● Böbrek epiteli hücresinin ömrü: 286 gün

● Tiroid epiteli hücresinin ömrü: 287 gün

● Kemik hücresinin ömrü: 25-30 yıl

● Sinir hücresinin ömrü: ömür boyu..

1 µm (mikrometre)= 1/1.000 (10-3) mm

1 nm (nanometre)= 1/1000µm= 1/1.000.000 (10-6) mm