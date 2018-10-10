Bedenimizdeki rakamlar küçük dilinizi yutturur
Vücudumuza dair bilinmeyen rakamları sizler için araştırdık...10 Ekim 2018 Çarşamba 17:34
● Bir insandaki toplam hücre sayısı: 100 trilyon
● Bir insandaki farklı hücre çeşitleri: 210 kadar
● Her saniye ölen hücre sayısı yaklaşık: 50 milyon
● Her saniye yeni yaratılan hücre sayısı yaklaşık: 50 milyon
● Kandaki toplam alyuvar hücresi sayısı: 25 trilyon
● Kandaki toplam akyuvar hücresi sayısı: 25-100 milyar
● Toplam sinir hücresi sayısı: 30 milyar
● (Bir sinekte 100 bin, fare beyninde ise 10 milyon sinir hücresi vardır)
● Beyin kabuğundaki (korteks) sinir hücresi sayısı: 10 milyar
● Beyincik korteksindeki hücre sayısı: 10 milyar
● Bütün sinir hücrelerinin toplam sinaps sayısı: 100 trilyon
● Normal halde günlük ölen sinir hücresi sayısı: 50 -100 bin
● Bir hatırlama sürecinde faal olan beyin hücresi sayısı: 10 -100 milyon
● Mide asiti üreten hücre sayısı (erkekte) yaklaşık: 1 milyar
(kadında) yaklaşık 820 milyon
● En küçük hücre olan spermlerin boyu: 3-5 µm
● Beyindeki glia hücrelerinin boyu: 5 µm
● En büyük hücre olan yumurta hücresinin çapı:100-120µm
● Bir karaciğer hücresinin ortalama büyüklüğü: 30-50µm
● Bir alyuvarın çapı: 7 µm
● Hücre zarının toplam kalınlığı: 8,0 nm
● Bir atomun çapı: 0,1-0,5 nm
● Üst deri hücresinin ömrü: 19,2 gün
● Dudak epidermis hücresinin ömrü: 14,7 gün
● Ayak tabanı epidermis hücresinin ömrü: 19,1 gün
● Kulak içini döşeyen epitel hücresi ömrü: 34,5 gün
● Alyuvarların ömrü: 20 gün
● Karaciğer hücresinin ömrü: 222 gün
● Böbrek epiteli hücresinin ömrü: 286 gün
● Tiroid epiteli hücresinin ömrü: 287 gün
● Kemik hücresinin ömrü: 25-30 yıl
● Sinir hücresinin ömrü: ömür boyu..
1 µm (mikrometre)= 1/1.000 (10-3) mm
1 nm (nanometre)= 1/1000µm= 1/1.000.000 (10-6) mm
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